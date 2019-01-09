Самый богатый человек мира Джефф Безос объявил о разводе
Самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос, объявил о разводе с женой Маккензи Безос после 25 лет брака/
Согласно совместному заявлению супругов, размещенному в Twitter, они уже давно не живут вместе. После развода они продолжат сотрудничать в совместных проектах и инвестициях.
Джефф и Маккензи Безос познакомились в 1992 году, а в 1993 году поженились. У супругов четверо детей.
Напомним, что Безос в 2018 году впервые с 1994 года подвинул Билла Гейтса с первого места в рейтинге самых богатых людей Forbes. Его состояние составляет $150 млрд/Общество
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