Bloomberg: жена владельца Amazon после развода может получить $69 млрд

Супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи может стать самой богатой женщиной мира после развода. По оценкам специалистов, она может получить до 69 млрд рублей.

Состояние Джеффа Безоса, по данным Bloomberg, оценивается в $137 млрд.

Без соглашения, по которому раздел будет производиться на других условиях, активы супругов, скорее всего, будут просто поделены на равные части, сообщает агентство со ссылкой на мнение нью-йоркских юристов.

Таким образом, после развода с основателем Amazon Маккензи может стать самой богатой женщиной в мире с состоянием приблизительно в $69 млрд.

Кроме того, если после раздела активов она получит всего лишь один процент от состояния мужа, то Маккензи все равно попадет в клуб богатейших женщин планеты.

На данный момент самой богатой женщиной в мире является Франсуаза Беттенкур Майерс, которая приходится внучкой основателю производителя косметики L'Oreal и владеет состоянием в размере 45,6 миллиарда долларов.

Напомним, что самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе с женой Маккензи Безос после 25 лет брака.