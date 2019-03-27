Счетная палата: меры гарантийной и микрофинансовой поддержки не помогают развитию бизнеса

Счетная палата сочла неэффективными меры поддержки малого бизнеса в регионах, сообщается на официальном портале ведомства.

Речь идет о выделении средств, направленных на развитие микрофинансирования и гарантийной поддержки в субъектах РФ в 2015—2017 годах и истекшем периоде 2018 года. Отмечается, что меры гарантийной и микрофинансовой поддержки не способствуют развитию малого и среднего бизнеса в регионах. К такому выводу пришли в Счетной палате по итогам проверки.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году 55 субъектов малого и среднего предпринимательства Татарстана получили финансовую помощь от государства, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ. Поддержку выделили представителям 20 районов. Центр микрофинансирования Фонда поддержки предпринимательства выдал займы почти на 110 млн рублей.