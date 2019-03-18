В Татарстане центр микрофинансирования выдал займы МСБ почти на 110 млн рублей

В 2019 году 55 субъектов малого и среднего предпринимательства Татарстана получили финансовую помощь от государства, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Поддержку выделили представителям 20 районов. Центр микрофинансирования Фонда поддержки предпринимательства выдал займы почти на 110 млн рублей.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках выставки, подготовленной к VIII Всероссийскому сходу предпринимателей татарских сел, пообщался с бизнесменами и пообещал помочь им с продажей товаров. Как рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, бизнесмен из Чувашии попросил президента РТ оказать содействие в реализации продукции в торговых сетях Татарстана.



