Минниханов поручил помочь предпринимателям татарских сел России с продажей товаров

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках выставки, подготовленной к VIII Всероссийскому сходу предпринимателей татарских сел, пообщался с бизнесменами и пообещал помочь им с продажей товаров.

Как рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, бизнесмен из Чувашии попросил президента РТ оказать содействие в реализации продукции в торговых сетях Татарстана.

Также помощи у Минниханова попросил предприниматель из Нижегородской области. Он намерен экспортировать чак-чак в Китай.

По словам Галимовой, президент РТ поручил заняться этими вопросами председателю Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар — вице-премьеру РТ Василю Шайхразиеву, передает ИА «Татар-информ».

Подробнее о VIII Всероссийском сходе успешных предпринимателей из татарских сел читайте в материале «Реального времени».