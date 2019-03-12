Эксперты Bloomberg озвучили, сколько денег было выведено из России за последние 25 лет

Общая стоимость активов, которые вывели из России за последние 25 лет, достигает около $750 млрд, сообщает Bloomberg.

При этом издание подготовило две версии расчетов. Согласно более консервативной, из страны вывели $750 млрд. В другой, более смелой оценке, говорят почти об $1 трлн выведенных средств.

Напомним, ранее сообщалось, что российский бизнесмен Олег Дерипаска вернулся в список богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index. Его состояние с начала года увеличилось на $1,07 млрд, до $3,93 млрд. В рейтинг Bloomberg Billionaires Index входят 500 богатейших людей мира, в том числе и 25 россиян. Дерипаска находится ниже всех — на 490-м месте.