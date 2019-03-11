Акции Boeing упали так же резко, как после теракта 11 сентября

На фоне крушения самолета в Эфиопии акции компании Boeing упали на бирже США на 6,5%. В последний раз такой обвал был зафиксирован после атаки на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Несмотря на падение акций компании, американскому промышленному сектору удалось показать небольшой рост, передает Bloomberg.

Напомним, что Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение 10 марта. Он вылетел из столицы Эфиопии Аддис-Абебы и направлялся в столицу Кении Найроби. На его борту находились 149 пассажиров, в том числе трое россиян, и 8 членов экипажа. Все они погибли. Китай уже временно запретил использовать самолеты именно этой модели.