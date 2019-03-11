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В России в 2018 году на 24% сократился вывод средств за рубеж

17:29, 11.03.2019
В России в 2018 году на 24% сократился вывод средств за рубеж
Фото: pixabay.com

В России вывод денежных средств за рубеж по сравнению с 2017 годом уменьшился на 24%. Такие данные приводит Банк России в оценке объемов и структуры сомнительных операций в 2018 году.

Обналичивание денег в банковском секторе в прошлом году снизилось почти в два раза. При этом наибольшее сокращение объемов отмечалось по сомнительным выдачам наличности юридическим и физическим лицам, а также по выводу денежных средств за рубеж с использованием исполнительных документов.

В 2018 году в структуре обналичивания преобладали выдачи со счетов и по платежным картам физических лиц (57%), в структуре вывода денежных средств за рубеж — авансовые платежи (32%) и сделки с услугами, в основном морские контейнерные перевозки (23%).

Ранее сообщалось, что в 2018 году через банковскую систему России были незаконно обналичены средства на общую сумму 177 млрд рублей.

ЭкономикаФинансы
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