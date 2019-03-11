Boeing отменила презентацию новых самолетов из-за катастрофы в Эфиопии

Компания Boeing объявила об отмене презентации новых самолетов модельного ряда BBJ-777X. Мероприятие планировалось провести 13 марта.

Причиной отмены стала катастрофа Boeing 737-8 MAX в Эфиопии, где погибли все члены экипажа и пассажиры. Представитель компании пояснил, что в настоящий момент Boeing считает поддержку клиентов основной своей задачей, передает Reuters.

Добавим, в рамках презентации должны были быть представлены два самолета — BBJ-777-8 и BBJ-777-9. Они смогут совершать без пересадки перелеты на расстояния, равные «более половины мира».

Напомним, на борту разбившегося в Эфиопии самолета находились граждане 35 стран. Ранее посольство опубликовало список россиян, погибших при крушении самолета.