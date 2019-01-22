Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ составляют 2,549 трлн рублей

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в Центробанке РФ, включая остатки средств на рынке ценных бумаг, составляют 2,549 трлн рублей. Данные приводятся на 22 января.

Остатки на корсчетах банков Московского региона равняются 2,175 трлн рублей из вышеприведенных средств, передает «Интерфакс».

Сообщается, что на 21 января объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ составлял 2,49 трлн рублей по России и 2,134 трлн рублей по Москве.

Напомним, Банк России спрогнозировал инфляцию в 5—5,5 процента по итогам 2019 года.