Сбербанк остался самым дорогим российским брендом

Сбербанк вновь признан самым дорогим российским брендом. Он оценивается в $12,4 млрд.

При этом за год стоимость бренда выросла на 6,3%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на рейтинг Brand Finance Global 500. Однако, несмотря на рост, Сбербанк опустился в рейтинге со 129-й до 139-й позиции. Крупнейший российский банк уступил таким компаниям, как Netflix ($21,2 млрд, рост на 105%) и Alibaba ($14,6 млрд, рост на 51,1%).

Из российских брендов в список также вошли «Газпром» и «Лукойл», которые росли значительно быстрее, чем годом ранее. Так, стоимость бренда «Газпрома» выросла сразу на 45,7%, до $8,1 млрд. Стоимость бренда «Лукойла» увеличилась на 19,7%, до $5,8 млрд.

Отмечается, что стоимость бренда в рейтинге рассчитывается по оценке будущих возможных доходов, в случае если бы компания не владела брендом, а платила за него роялти.