ЦБ РФ рекомендовал банкам усилить контроль за «серийными» переводами физлиц за рубеж
Банк России рекомендовал участникам рынка усилить контроль за сомнительными трансграничными переводами наличных без открытия банковского счета.
В материалах регулятора сказано, что предприниматели могут использовать переводы средств физлицами для оплаты контрактов на поставку товаров и тем самым избегать валютного контроля. Объемы таких переводов не указаны.
Общие трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов) из России составили $34,5 млрд по итогам девяти месяцев 2018 года.
Ранее Банк России, Федеральная антимонопольная служба и Министерство финансов провели анализ рынка денежных переводов физлиц и заявили о недопустимости внутрибанковских комиссий.ЭкономикаБанки
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