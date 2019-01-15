ЦБ РФ рекомендовал банкам усилить контроль за «серийными» переводами физлиц за рубеж

Банк России рекомендовал участникам рынка усилить контроль за сомнительными трансграничными переводами наличных без открытия банковского счета.



В материалах регулятора сказано, что предприниматели могут использовать переводы средств физлицами для оплаты контрактов на поставку товаров и тем самым избегать валютного контроля. Объемы таких переводов не указаны.

Общие трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов) из России составили $34,5 млрд по итогам девяти месяцев 2018 года.

Ранее Банк России, Федеральная антимонопольная служба и Министерство финансов провели анализ рынка денежных переводов физлиц и заявили о недопустимости внутрибанковских комиссий.