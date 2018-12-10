Украина вошла в топ-5 самых популярных стран у российских туристов в 2018 году

Украина вошла в первую пятерку стран наиболее популярных у российских туристов по итогам девяти месяцев 2018 года по версии аналитического агентства «ТурСтат».

Первое место рейтинга заняла Турция — 4,9 млн человек. Далее следуют Абхазия (3,6 млн), Финляндия (2,49 млн), Казахстан (2,3 млн), и Украина (1,79 млн).

В топ-10 также вошли Китай (1,44 млн), Эстония (1,34 млн), Грузия (979 тыс.), Германия (950 тыс.) и Италия (849 тыс.).

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), число выездных туристских поездок из России за 9 месяцев 2018 года выросло на 6,3% до 32 млн 910 тысяч с 30 млн 972 тысяч за аналогичный период прошлого года.

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