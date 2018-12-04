Татьяна Навка стала совладельцем производителя соли в Крыму

Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка получила долю в размере 16,67% в крымской компании «Галит».

Как сообщает The Bell со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс», это произошло в ноябре текущего года. Примерно в это же время компания «Галит» выиграла контракт на поставку технической соли для ГУП «Крымавтодор». На сайте госзакупок указано, что сумма контракта составила 25,9 миллиона рублей.

Кроме Навки крымской компанией в равных долях владеют еще несколько физических лиц. Среди них — Юрий Волков, выступавший одним из учредителей организации «Клуб профессионального боевого самбо».

В ПК «Галит» изданию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть участие Татьяны Навки в уставном капитале. Сама Навка на запрос The Bell не ответила.

По данным Росстата, выручка ПК «Галит» в прошлом году составила 44,7 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн рублей.



Напомним, что доход Татьяны Навки в 2017 году составил 200,3 млн рублей. У нее в собственности есть два земельных участка, два жилых дома и несколько автомобилей.