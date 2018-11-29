Ак Барс Банк говорит клиентам «Спасибо!»

Сегодня Ак Барс Банку исполнилось 25 лет. Банк отблагодарил клиентов за многолетнее доверие и сотрудничество, организовав для них деловой форум Ak Bars Business Drive 2018. 17 признанных бизнес-практиков России на примере личных проектов рассказали, как развивать продукты и стать лучшими в digital-среде.

«Мы вступили в новую эру экономики. Теперь бизнес торгует впечатлениями, все больше внимания уделяет эмоциональному воздействию», — заявила в своем выступлении Наталия Галкина, генеральный директор компании «Нейтротренд». Основатель LavkaLavka Борис Акимов добавил: «Покупая товар, потребитель обращает внимание не только на свойства и состав, а решает, какого производителя он тем самым поддерживает, в какой бизнес вкладывается».



Форум посетили более 400 человек, среди которых владельцы собственного бизнеса и начинающие предприниматели. В неформальной обстановке участники общались со спикерами и заводили новые знакомства, и самое важное — получили советы по созданию и ведению собственного дела. Спикеры рассказали, какие компетенции станут решающими в ближайшем будущем, как завоевать любовь потребителей и для чего нужен цифровой детокс. На мастер-классах участники узнали, как самостоятельно создать сайт и реализовать маркетинг с минимальным бюджетом, а также научились нетворкингу и продвижению в «Инстаграме».



«Классная площадка, которая смогла собрать очень много интересных людей. Я вижу, как участники общаются между собой, а значит, появляются новые контакты. Здорово, что Ак Барс Банк смог в свой день рождения сделать такой подарок своим нынешним и будущим клиентам», — прокомментировал Алексей Бабушкин, главный редактор журнала «Нетворкинг по-русски».



Посмотреть все выступления спикеров Ak Bars Business Drive 2018 можно будет на сайте банка с 15 декабря.





ПАО «АК БАРС» БАНК

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