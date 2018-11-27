Прыжок барса: мобильное приложение Ак Барс Банка в топ-3 лучших по версии Markswebb

Сегодня аналитическое агентство Markswebb Rank & Report озвучило ежегодный рейтинг мобильных банковских приложений. Мобильный банк Ак Барс Банка Ак Барс Онлайн 3.0 занял топовые места сразу по нескольким номинациям. Коллеги из Ассоциации ФинТех колоссальный успех Ак Барс Банка назвали «Прыжком барса».

В рейтинге Daily Banking Ак Барс Банк занял 2-е место в категории Android и 3-е место в категории iOS. Мобильное приложение АБО 3.0 продемонстрировало рекордный для рейтинга Markswebb рост на 23 и 24 пункта соответственно. По удобству мобильного чата Ак Барс Онлайн 3.0 также занял почетное 4-е место среди 31 банка. В рейтинге Digital office — безофисное удаленное обслуживание — мобильное приложение Ак Барс Банка заняло 5-е место среди Android и iOS.



Директор дирекции по развитию клиентского сервиса Марат Муллагалиев прокомментировал высокие позиции Ак Барс Банка: «Такой огромный скачок стал возможен благодаря тому, что банк придерживается клиентоцентричной модели. Все функции мобильного банка создаются для удовлетворенности клиентов. К примеру, в АБО 3.0 можно заказать онлайн все продукты банка без исключения. Мы видим, что пользователи мобильного банка положительно оценивают наши старания: активная база выросла на 70% по сравнению с первым кварталом этого года».



Рейтинг Markswebb оценивает мобильные приложения банков с точки зрения удобства и функционала. Благодаря тому, что команда разработчиков Ак Барс Банка работает по инновационной гибкой методологи SAFe, создание и внедрение новых функций в мобильном приложении происходит за короткое время. Это позволяет поддерживать удовлетворенность клиентов и лояльность. В планах Ак Барс Банка — внедрить в мобильное приложение сервис ЕБС, благодаря чему клиентом банка можно будет стать дистанционно, авторизовавшись с помощью биометрической системы.



Генеральный директор Markswebb Rank & Report Алексей Скобелев прокомментировал результаты: «Ак Барс Банк мощнейшим образом перезапустил свое мобильное приложение. Знаю, как непросто дается менять внутренние процессы, культуру банка, и радостно, что вам это удалось. Надеюсь, что вы продолжите развиваться, и у вас будет еще больше шансов вытеснить «Тинькофф» с первого места».





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