Санта-Клаус из Лапландии примет участие в фестивале сказочных героев в Удмуртии

Санта-Клаус из Лапландии (Йоулупукки) впервые приедет на ежегодный межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» в Удмуртии. Он будет проводиться в республике в седьмой раз и впервые примет сказочного гостя из-за рубежа.

Об этом корреспонденту «Реального времени» сообщила начальник отдела культуры и туризма администрации Шарканского района Удмуртии Лариса Горбушина. В Шарканском районе располагается усадьба удмуртского Деда Мороза — Тол Бабая.

Фестиваль откроется двумя представлениями в ижевском цирке 7 декабря, а 8 декабря переместится в Усадьбу Тол Бабая в Шарканском районе. Там состоится зажжение первой новогодней елки.

На фестиваль приглашают всех сказочных героев, связанных с новогодними праздниками. На данный момент сообщили о своем решении принять участие российский Дед Мороз, Кыш Бабай из Татарстана, байкальский Дед Мороз, Девица Метелица из Вятских Полян.