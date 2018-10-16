В России предложили создать Министерство психологического климата

В России предложили создать Министерство психологического климата.

Соответствующее обращение направил в Кабинет министров зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По его словам, в настоящее время в России «зашкаливает градус жестокости»: разборки на дорогах, скандалы бывших супругов из-за раздела имущества, драки без повода, хамство на парковках и в очередях, избиения стариков, издевательства над инвалидами и убийства.

«Агрессия превращается в норму, и поведение взрослых с ужасающей точностью копируют дети. В российском сегменте интернета на волне популярности продолжают оставаться видео унижений школьников, снятые их сверстниками… Мы практически забыли, что такое сострадание, а подрастающему поколению оно вообще, похоже, не свойственно — примеров милосердия они не видят. Ситуацию пора менять, иначе в будущем мы рискуем превратиться в стаю дикарей с легким налетом цивилизации. России необходимо отдельное министерство — назовем его Министерством психологического климата», — говорится в обращении, которое приводит RT.

По задумке Чернышова, сотрудники ведомства должны будут заняться разработкой программы помощи для каждой категории граждан, постараться выяснить основные причины агрессии в обществе и создать дальнейшую стратегию развития общества и его членов.

Ранее Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать над созданием в России министерства одиночества по примеру Великобритании.

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй создала в правительстве новый пост «министра по одиночеству».