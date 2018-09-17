«Росинтербанк» предъявил требования к «Союзшахтоосушению» на 214,5 миллиона рублей

АО КБ «Росинтербанк» предъявил требования к ООО «Союзшахтоосушение» Рустема Зайнуллина на сумму 214,49 млн рублей.



Как следует из сообщения конкурсного управляющего на едином сайте сведений о банкротствах, банк потребовал включить требования в состав третьей очереди реестра.

Отмечается, что основной долг и проценты составляют 156,8 млн рублей, при этом сумма требования (пени), подлежащая отдельному учету в третьей очереди, составляет 57,6 млн рублей, в том числе 1,8 млн рублей как обеспеченные залогом имущества должника.

Напомним, в июле 2018 года Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Союзшахтоосушение». Общая сумма требований кредиторов составила 62,6 млн рублей.