В Татарстане собирают деньги на лечение единственного в республике ребенка с клеточным лимфобластным лейкозом

В Татарстане попросили помощи для трехлетней Аделины — единственному ребенку с таким диагнозом. 10 июля ей поставили клеточный лимфобластный лейкоз с положительной филадельфийской хромосой.

Лечение высокодозной химией ребенку не помогло. Родители получили надежду, узнав об опыте немецких врачей, которые могут вылечить малышку, но для этого необходимо заплатить непосильную сумму для семьи.

Помочь ребенку можно переведя деньги. Номер карты в Сбербанке: папа — 4817760243551243 (Абдуллин Азат Робертович), мама — 2200530131639759 (Абдуллина Алина Даутовна).