В Татарстане собирают деньги на лечение единственного в республике ребенка с клеточным лимфобластным лейкозом
В Татарстане попросили помощи для трехлетней Аделины — единственному ребенку с таким диагнозом. 10 июля ей поставили клеточный лимфобластный лейкоз с положительной филадельфийской хромосой.
Лечение высокодозной химией ребенку не помогло. Родители получили надежду, узнав об опыте немецких врачей, которые могут вылечить малышку, но для этого необходимо заплатить непосильную сумму для семьи.
С этого дня наша жизнь поменялась на до и после… мы каждый день живем в страхе от неизвестности, ищем разные пути выхода. На данный момент мы нашли людей с таким же диагнозом, которые успешно вылечились, лечатся в Германии. Они вселили нам надежду на лучшее! НО, к сожалению, это безумно дорого для нас… для простых рабочих папа-электрик, мама-врач терапевт ( сейчас ушла с работы) это непосильно. По-этому мы вынуждены умолять у вас о помощи! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА направить нашу девочку на лечение в Германию, в данный момент лечимся в ДРКБ, Аделинке нет еще и четырех лет, а она уже гаснет на глазах, еле как ходит, высокодозная химия не смогла уничтожить все бласты.(раковые клетки).Мы отправили документы в одну из клиник Германии, как только дождемся ответа начнем Официальный сбор. Спасибо большое всем откликнувшимся РЕКВИЗИТЫ: Сбербанк :4817760243551243 (Абдуллин Азат Робертович) папа Ак барс банк: 2200530131639759 (Абдуллина Алина Даутовна) мама Газпромбанк (зарплатная): 5489993351495531
Публикация от Saby_official_ (@saby_official_) 20 Авг 2018 в 10:47 PDT
Помочь ребенку можно переведя деньги. Номер карты в Сбербанке: папа — 4817760243551243 (Абдуллин Азат Робертович), мама — 2200530131639759 (Абдуллина Алина Даутовна).Общество Татарстан
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