Starbucks начнет принимать к оплате криптовалюты
Компания Starbucks в ноябре этого года запустит систему оплаты криптовалютами, что позволит клиентам оплачивать токенами товары в одноименной сети кофеен.
Платформу под названием Bakkt разрабатывают корпорация Microsoft и компания Intercontinental Exchange.
Starbucks не станет напрямую принимать криптовалюты в качестве средства оплаты в кофейнях. В роли посредника выступит Bakkt, которая будет автоматически менять их на американские доллары, которые потребители будут использовать в качестве средства оплаты, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что Starbucks к 2020 году откажется от пластиковых трубочек.БизнесРозничная торговля
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