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Starbucks начнет принимать к оплате криптовалюты

09:52, 05.08.2018
Starbucks начнет принимать к оплате криптовалюты
Фото: pxhere.com

Компания Starbucks в ноябре этого года запустит систему оплаты криптовалютами, что позволит клиентам оплачивать токенами товары в одноименной сети кофеен.

Платформу под названием Bakkt разрабатывают корпорация Microsoft и компания Intercontinental Exchange.

Starbucks не станет напрямую принимать криптовалюты в качестве средства оплаты в кофейнях. В роли посредника выступит Bakkt, которая будет автоматически менять их на американские доллары, которые потребители будут использовать в качестве средства оплаты, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Starbucks к 2020 году откажется от пластиковых трубочек.

БизнесРозничная торговля
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