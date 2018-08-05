Starbucks начнет принимать к оплате криптовалюты

Компания Starbucks в ноябре этого года запустит систему оплаты криптовалютами, что позволит клиентам оплачивать токенами товары в одноименной сети кофеен.

Платформу под названием Bakkt разрабатывают корпорация Microsoft и компания Intercontinental Exchange.

Starbucks не станет напрямую принимать криптовалюты в качестве средства оплаты в кофейнях. В роли посредника выступит Bakkt, которая будет автоматически менять их на американские доллары, которые потребители будут использовать в качестве средства оплаты, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Starbucks к 2020 году откажется от пластиковых трубочек.