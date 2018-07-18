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Россия избавилась еще от трети казначейских бумаг США

00:24, 18.07.2018
Россия избавилась еще от трети казначейских бумаг США
Фото: mil.ru

Россия выбыла из списка крупнейших держателей казначейских бумаг США, сбросив как минимум треть имевшихся у нее гособлигаций.

В марте РФ занимала в этом списке 16-ю строку, в апреле — 22-ю, а сейчас совсем выбыла из него. Отмечается, что последнюю строку занимает Чили с $30 млрд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные американского Минфина за май.

Напомним, на 1 апреля 2018 года внешний долг России составил $524,9 млрд. С начала года он вырос на $6,1 млрд.

ЭкономикаИнвестицииБюджет
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