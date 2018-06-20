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Замглавы Минэкологии РТ стал чиновник из исполкома Дрожжановского района Егор Тарнавский

15:32, 20.06.2018

Новым заместителем министра экологии и природных ресурсов Татарстана по инвестиционно-инновационной деятельности стал Егор Тарнавский. Информация об этом содержится на сайте ведомства.

До этого Тарнавский занимал должность заместителя руководителя исполкома Дрожжановского района по экономическому развитию, финансам и сельскохозяйственному производству.

ОбществоВласть Татарстан
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