Замглавы Минэкологии РТ стал чиновник из исполкома Дрожжановского района Егор Тарнавский

Новым заместителем министра экологии и природных ресурсов Татарстана по инвестиционно-инновационной деятельности стал Егор Тарнавский. Информация об этом содержится на сайте ведомства.

До этого Тарнавский занимал должность заместителя руководителя исполкома Дрожжановского района по экономическому развитию, финансам и сельскохозяйственному производству.