Российская банковская система способна выдержать еще одну волну санкций США — Moody`s

Российская банковская система сможет выдержать еще одну волну санкций со стороны США. Об этом сообщил младший управляющий директор банковской группы по Европе, Ближнему Востоку и Африке в рейтинговом агентстве Moody`s Ярослав Совгира.

«Во-первых, мы считаем, что банковская система (России – ред.) в целом является и будет продолжать являться устойчивой к санкциям, если только санкции не будут совсем серьезными» — цитирует его "РИА Новости".

По словам Совгиры, российская банковская система «выдержит одну, схожую с последней, волну санкций», но если «их будет две или три», она «начнет ослабевать, терять капитал».



«Наш прогноз по банковской системе России в целом стабильный»- резюмировал эксперт.

При этом среди основных драйверов роста банковского сектора РФ Совгира назвал потребительское кредитование и ипотечный рынок.

Ранее стало известно, что платежные системы Visa и MasterCard прекратили сотрудничество с казанским «Тимер банком» из-за попадания его основного акционера — банка «Российская финансовая корпорация» (РФК-Банк) в санкционный список США.