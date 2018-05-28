С начала года жители Удмуртии потратили на алкоголь 4,3 миллиарда рублей

В январе-марте жители Удмуртии купили алкогольную продукцию на 4,3 млрд рублей. Таким образом, траты на спиртное в среднем составили 958 рублей в месяц на человека.

При этом на приобретение мяса один житель республики тратил в среднем 805 рублей в месяц, следует из материалов Удмуртстата.

Траты на кондитерские изделия составили 468 рублей в месяц, хлеб и хлебобулочные изделия — 402 рубля, молочные продукты — 395 рублей, лекарства — 326 рублей.

При этом, по подсчетам Росалкогольрегулирования, за I квартал 2018 года наибольшей популярностью в Удмуртии пользуется водка. За три месяца в республике продано 305 тысяч декалитров водки.

Объем продажи винодельческой продукции составил 232 тысячи декалитров, в том числе вина — 107 тысяч декалитров. Показатель по коньяку всего 24 тысячи декалитров.