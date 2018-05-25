КАМАЗ и Минпромторг РФ подписали специнвестконтракт

ПАО «КАМАЗ» и Министерство промышленности и торговли РФ в ходе ПМЭФ-2018 подписали специальный инвестиционный контракт. Документ предполагает выделение средств на развитие модельного ряда и модернизацию мощностей для их производства.

«Реализация этого контракта стоимостью 46,5 млрд рублей позволит создать на имеющихся производственных мощностях высокотехнологичное компактное и энергоэффективное производство для выпуска современных коммерческих грузовых автомобилей в объёмах 55 — 60 тыс. единиц в год. При этом инвестиции со стороны КАМАЗа составят 38,6 млрд рублей», — говорится в сообщении автопроизводителя.



Накануне сообщалось о планах компании подписать инвестиционный контракт с «Даймлер КАМАЗ Рус».