Гирфанов Марат Нилевич
Общая информация
Родился 19 марта 1980 года в пос. Приполярный Усинского района Республика Коми.
Образование
2001 г. — Казанская государственная архитектурно-строительная академия по специальности «автомобильные дороги и аэродромы».
Трудовая деятельность
2001 г. — заместитель директора по строительству ООО «Спецпромстрой» г. Альметьевск.
2001-2003 гг. — служба в Вооруженных силах
2003-2007 гг. — ведущий специалист Юго-Восточного зонального отдела госархстройнадзора РТ, г. Альметьевск
2007-2010 гг. — заместитель начальника, начальник отдела строительства и связи, начальник управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства
2010-2011 гг. — и.о. заместителя руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района по инфраструктурному развитию
2011-2012 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района по строительству
С марта 2012 г. — и.о. руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района
2012-2015 гг. — руководитель исполнительного комитета Альметьевского муниципального района
2015 г. — и.о. заместителя руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района по экономике
2015-2019 гг. — руководитель исполкома Альметьевского района РТ
Июнь-август 2019 г. — заместитель руководителя исполкома Альметьевского района РТ. по инфраструктурному развитию.
Август-октябрь 2019 г. — первый заместитель руководителя исполкома Альметьевского района РТ.
С октября 2019 г. — руководитель исполкома Альметьевского района РТ.
Награды
Награжден медалью министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества», почетной грамотой совета и исполкома Альметьевского муниципального района, благодарственным письмом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, почетными грамотами министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», благодарственным письмом председателя Госсовета РТ, почетной грамотой министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.
Действительный муниципальный советник 2 класса.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, ул. Ленина, 39, каб. 215
- Телефон: (8553) 45-50-20
- Email: almat@tatar.ru
- Сайт: https://almetyevsk.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 18.09.2020