Гирфанов Марат Нилевич

Общая информация

Родился 19 марта 1980 года в пос. Приполярный Усинского района Республика Коми.

Образование

2001 г. — Казанская государственная архитектурно-строительная академия по специальности «автомобильные дороги и аэродромы».

Трудовая деятельность



2001 г. — заместитель директора по строительству ООО «Спецпромстрой» г. Альметьевск.

2001-2003 гг. — служба в Вооруженных силах

2003-2007 гг. — ведущий специалист Юго-Восточного зонального отдела госархстройнадзора РТ, г. Альметьевск

2007-2010 гг. — заместитель начальника, начальник отдела строительства и связи, начальник управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства

2010-2011 гг. — и.о. заместителя руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района по инфраструктурному развитию

2011-2012 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района по строительству

С марта 2012 г. — и.о. руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района

2012-2015 гг. — руководитель исполнительного комитета Альметьевского муниципального района

2015 г. — и.о. заместителя руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района по экономике

2015-2019 гг. — руководитель исполкома Альметьевского района РТ

Июнь-август 2019 г. — заместитель руководителя исполкома Альметьевского района РТ. по инфраструктурному развитию.

Август-октябрь 2019 г. — первый заместитель руководителя исполкома Альметьевского района РТ.

С октября 2019 г. — руководитель исполкома Альметьевского района РТ.

Награды

Награжден медалью министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества», почетной грамотой совета и исполкома Альметьевского муниципального района, благодарственным письмом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, почетными грамотами министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», благодарственным письмом председателя Госсовета РТ, почетной грамотой министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.



Действительный муниципальный советник 2 класса.

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