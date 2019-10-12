Фотомарафон «100-летие ТАССР»: колхозники-ударники, 1933 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 55-я

Фото: из фондов Лениногорского краеведческого музея

В 1933 году Татария первой в СССР выполнила план хлебосдачи. Чтобы колхозники повышали производство, на селе ввели систему поощрений ударников труда.

В 1932 году звание «Герой социалистической стройки Татарстана» получили 11 передовиков-колхозников. Им вручали грамоты и ценные подарки: велосипеды, патефоны, сепараторы, посуду и даже отрезы тканей.

После того как закончилась насильственная сплошная коллективизация, советская Татария вышла в лидеры в СССР по заготовке сельхозпродукции. Газета «Правда» в 1933 году писала, что «Татария обязалась образцово провести уборку, первой в Союзе выполнить план хлебосдачи». И Татария выполнила этот план, да к тому же еще и с опережением закончила сев озимых. Передовики из республики, кроме прочего, получили наградные фотографии от «Правды», одним из них был М. Минигулов (на первой фотографии он сидит за столом слева).

Наградное фото от газеты «Правда» колхознику-ударнику М. Минигулову, 1933 год. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

Награды выдавались не только колхозникам, но и целым колхозам: им дарили технику и заносили их на всевозможные доски почета. Так, в 1933 году за досрочное выполнение планов весеннего сева Наркомзем премировал колхоз им. К. Маркса Азнакаевского района грузовым автомобилем. На нем шофером работал Федор Трушин.

Проводились всесоюзный и всетатарский конкурсы сельсоветов. Колхозы и целые регионы вводились в соцсоревнования: например, в 1933 году ТАССР «соцсоревновалась» со Средне-Волжским краем, Башкирской АССР, Днепропетровской и Одесской областями. В мае 1933 года на I Всетатарский съезд колхозников-ударников приехал сам Михаил Калинин, который тогда посетил несколько близлежащих колхозов.

Мандат I Всетатарского съезда ударников социалистических полей. Фото из фондов Государственного архива РТ

В начале 1934 года республика получила орден за выдающиеся успехи в деле проведения сельскохозяйственных работ. Несколько трактористов получили ордена Ленина, еще несколько десятков колхозников-ударников наградили медалями, грамотами и подарками.

Общий вид колхоза «Интернационал» Кулмаксинского сельсовета (Новошешминский район ТАССР), 1933 год. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

Людмила Губаева