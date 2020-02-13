Фотомарафон «100-летие ТАССР»: открытие памятника Ленину в Лениногорске, 1961 год

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Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Памятник Ленину появился в Лениногорске, как и следовало ожидать, одним из первых в списке достопримечательностей юного города — еще в 1961 году. Сейчас он стоит напротив Дворца культуры и до сих пор никуда не делся.

Ленин на этой скульптуре изображен в момент выступления, с очень характерным жестом руки, обращенной в призыве к народу. Аналогичные этому памятники стояли в десятках, если не сотнях населенных пунктов СССР: уж очень удачным оказался образ «Призывающй вождь» работы скульптора Алексеева. Кстати, Алексеев запечатлел вождя еще с натуры, копии этой скульптуры расходились по городам и весям аж с 1924 года — чего было огород городить с сомнительными экспериментами, если идеальный образец уже имелся? Правительственная комиссия по увековечению памяти вождя утвердила эту скульптуру для воспроизведения и распространения в множестве советских городов. Лениногорск тоже пошел по пути наименьшего сопротивления.

А прямо за скульптурой принялись строить Дом культуры. Ошибочно было бы думать, что в молодом городе нефтяников все силы уделялись только нефтепромыслу: строили жилье, школы, а советским гражданам, трудившимся на благо страны, позарез нужна была культура и возможность заниматься творчеством.



Возле Дома культуры, Лениногорск, 1969 год

Дом культуры строили специалисты СМУ-61 треста №5 по ленинградскому проекту. Старались долго: фундамент заложили в 1961 году, а открыли культурный центр только в феврале 1964-го. Зато и получился он на славу: легкий, красивый, торжественный и большой. Общая площадь его была 3 105,9 «квадрата», в нем было два зала. Не каждый район столицы мог таким похвастаться.

Новый Дом культуры получил имя Михаила Калинина. Здесь показывали кино, устраивались концерты участников художественной самодеятельности, сюда приезжали с гастролями столичные артисты. А еще в 1960-х в Доме культуры начал работать самодеятельный драматический театр.

В 1971 году Дом культуры переименовали в Дом техники им. М. Калинина и передали на баланс НГДУ «Лениногорскнефть» — он стал культурным цехом градообразующего предприятия. Нефтяники поддерживали культработников, помогали с ремонтом, выделяли транспорт для выездных мероприятий.

Высокий статус Дворца культуры учреждение получило в 1997 году, а недавно его капитально отремонтировали.



Людмила Губаева