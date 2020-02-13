Фотомарафон «100-летие ТАССР»: открытие памятника Ленину в Лениногорске, 1961 год
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Памятник Ленину появился в Лениногорске, как и следовало ожидать, одним из первых в списке достопримечательностей юного города — еще в 1961 году. Сейчас он стоит напротив Дворца культуры и до сих пор никуда не делся.
Ленин на этой скульптуре изображен в момент выступления, с очень характерным жестом руки, обращенной в призыве к народу. Аналогичные этому памятники стояли в десятках, если не сотнях населенных пунктов СССР: уж очень удачным оказался образ «Призывающй вождь» работы скульптора Алексеева. Кстати, Алексеев запечатлел вождя еще с натуры, копии этой скульптуры расходились по городам и весям аж с 1924 года — чего было огород городить с сомнительными экспериментами, если идеальный образец уже имелся? Правительственная комиссия по увековечению памяти вождя утвердила эту скульптуру для воспроизведения и распространения в множестве советских городов. Лениногорск тоже пошел по пути наименьшего сопротивления.
А прямо за скульптурой принялись строить Дом культуры. Ошибочно было бы думать, что в молодом городе нефтяников все силы уделялись только нефтепромыслу: строили жилье, школы, а советским гражданам, трудившимся на благо страны, позарез нужна была культура и возможность заниматься творчеством.
Дом культуры строили специалисты СМУ-61 треста №5 по ленинградскому проекту. Старались долго: фундамент заложили в 1961 году, а открыли культурный центр только в феврале 1964-го. Зато и получился он на славу: легкий, красивый, торжественный и большой. Общая площадь его была 3 105,9 «квадрата», в нем было два зала. Не каждый район столицы мог таким похвастаться.
Новый Дом культуры получил имя Михаила Калинина. Здесь показывали кино, устраивались концерты участников художественной самодеятельности, сюда приезжали с гастролями столичные артисты. А еще в 1960-х в Доме культуры начал работать самодеятельный драматический театр.
В 1971 году Дом культуры переименовали в Дом техники им. М. Калинина и передали на баланс НГДУ «Лениногорскнефть» — он стал культурным цехом градообразующего предприятия. Нефтяники поддерживали культработников, помогали с ремонтом, выделяли транспорт для выездных мероприятий.
Высокий статус Дворца культуры учреждение получило в 1997 году, а недавно его капитально отремонтировали.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Музей нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»).
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
На первой фотографии привлекает внимание дама на первом плане в платочке, стоит спиной - тоже с "очень характерным жестом руки" - упирается правой рукой на крутое бедро - посильнее "характерного жеста" вождя мировых марксистов-террористов будет на фоне тунеядца Маркса (всю жизнь нигде не работал побирался, просил деньги у богатых родственников и знакомых).
А на втором сюрреалистически смотрится на фоне чёрной фигуры вождя мирового "пролетариата" беленький пухлый младенец в окружении ветеранов.
Замечательные фотографии и текст.
Из статьи писателя и историка Саймона Себаг-Монтефиоре "Чудовище по имени Маркс" ("Daily Mail", Великобритания, 16 июля 2005 г.):
"Ни одно философское учение со времен Адама не служило оправданием для такого количества убийств, как его теории. Его кредо — 'равенство и свобода' — превратилось в подобие религии, чьи фанатичные приверженцы правили половиной мира и порабощали сотни миллионов людей. Его имя — Карл Маркс.
...
Марксизм-ленинизм не только не создал совершенное общество: он превратился в грубый инструмент для захвата и удержания власти горсткой честолюбцев.
В 1917 г. Ленин захватил власть в России. Обнаружив, что миллионам рабочих и крестьян марксистские идеи претят, он решил, что сохранить у власти свою большевистскую партию можно лишь силой, террором и угнетением. В конце концов, цель оправдывает средства. Сам Ленин был одержимым марксистом, поэтому он лично отдавал приказы об убийстве тысяч людей, а миллионы других обрек на голодную смерть, оправдывая это идеей Маркса о неизбежности победы революции. 'Пусть крестьяне поголодают', — говаривал он. Или еще: 'Как же можно совершить революцию без расстрелов?'
Угнетение, пытки, голод и геноцид, освященные именем Карла Маркса превратились для жестоких правителей по всему миру в повседневную рутину".
Просто чудо, что Россия смогла избавиться от кровавого марксизма-ленинизма.
Но в 1961 году марксизм-ленинизм в ЛЕНИНО-горске был обычной повседневностью, "повседневной рутиной", о чём и свидетельствуют фотографии.
Более того - стали строить жильё, появилась еда в достатке и даже появилась красивая одежда!
Все это, что было давным-давно у трудящихся капиталистических стран, для советских людей было в диковинку, необычно и захватывающе - появилась надежда на лучшую жизнь.
И у девчонок вновь появились "бантики". а у девушек и женщин причёски - комсомолки 1920 - 1930- х годов стриглись под "мальчика" - некогда было ухаживать за прической, надо было бороться с "классовыми врагами".
Как это недавно было...
Даже не вериться, что такое может повториться...
А что за масонские символы на фронтоне Дома культуры?