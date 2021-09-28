Анатолий Шутиков: «Это была шутка, местами с Шаймиевым мы меняться не стали»

Худрук и главный дирижер Государственного оркестра народных инструментов РТ отмечает свое 75-летие

Фото: Максим Платонов

Татарская филармония открыла 84-й сезон большим концертом Государственного оркестра народных инструментов РТ под управлением Анатолия Шутикова «Киношлягеры Андрея Петрова». Для самого коллектива народников филармонии это уже 28-й сезон, и в этом году художественный руководитель оркестра празднует свое 75-летие. Народный артист России интервью дает редко, считается, что разговорить его непросто, хотя дело здесь на самом деле в воспитании и природной застенчивости. Оно и понятно — люди советской закалки не знали слова «самопрезентация», а вместо местоимения «я» им проще и интереснее говорить «мы». Для «Реального времени» Анатолий Шутиков сделал исключение и рассказал, как с легкой руки Евгения Богачева играл с оркестром на первых показах театра моды «Ильдан-Лик», почему не уступил место за дирижерским пультом Минтимеру Шаймиеву и трудно ли было «заполучить» на первый концерт сезона внучку Андрея Петрова.

«Развлекали трудящихся в ателье и конторках»

— Анатолий Иванович, с какими мыслями, чувствами встречаете свое 75-летие?

— Скажу сразу — ни о какой пенсии даже не думаю! Да, очень быстро пролетели годы. Казалось, вот только закончил Казанскую консерваторию, Институт культуры, создал оркестр… Вся работа была направлена на создание коллектива.

Сначала был маленький студенческий оркестр «Чишмэ», с которого начинал. Бедствовали очень много, а чтобы как-то укрепить нас, молодых музыкантов, нас приютил бывший тогда министром бытового обслуживания ТАССР Евгений Богачев.

Мы пришли к нему где-то в 1985 году, камерный был тогда оркестр, но с лучшими студентами и преподавателями даже. Сказали: «Так и так, Евгений Борисович, помогите». Он отметил, мол, скоро у меня большое всероссийское совещание будет, вот там себя и покажете перед моими сотрудниками.

— И как, понравились вы им?

— Да, нас определили в «Ильдан». Получали символическую плату, но уж и отрабатывали ее на совесть. Ездили по ателье, маленьким конторкам, в общем, развлекали трудящихся.

Фото: Максим Платонов

Скажу сразу — ни о какой пенсии даже не думаю! Да, очень быстро пролетели годы. Казалось, вот только закончил Казанскую консерваторию, Институт культуры, создал оркестр…

Модные показы под фокстрот

— В театре моды на показах играли?

— Конечно. И в оперном театре показы устраивали, и в «Ильдане» выстраивался подиум и показы шли под нашу музыку.

— Что вы играли во время первых показов?

— Музыку в стиле ретро, танго, фокстроты. Народную музыку тоже играли, если показывалась этническая коллекция. Через многое пришлось пройти, но так посчастливилось, что в 1993 году был организован государственный оркестр народных инструментов Татарстана. В этом мне помогли наши корифеи — Рустем Яхин, с которым мы были очень дружны, много пели его романсов, поддержал Ильгам Шакиров, а также многие аксакалы-композиторы — Бату Мулюков, Анвар Бакиров, мы пропагандировали их творчество.

— Они писали музыку специально для вашего оркестра?

— Как правило, мы играли переложения их произведений для симфонического оркестра, песни и романсы тоже перекладывали для нашего коллектива. Их исполняли и Хайдар Бигичев, и Зиля Сунгатуллина, и Венера Ганеева — все лучшие наши вокалисты.

Десант режиссеров из ГИТИСа

— Сами вы пишете музыку?

— Нет, Бог такого таланта мне не дал…

— Нет ли трудностей с подбором репертуара? Оркестр народных инструментов имеет свою специфику, не может исполнять все, как симфонический?

— Да, сложность в том, что мы не может играть крупные формы, симфонии например. Наши программы состоят из небольших 3-4-минутных произведений, которых надо собрать достаточное количество для концерта. Шопена, например, мы сыграть не сможем, зато у Чайковского большое количество произведений, которые выигрышно звучат в переложении. «Пляска скоморохов», романсы и песни. Кроме того, у нас есть небольшое сообщество руководителей народников, обмениваемся партитурами.

Фото: Ринат Назметдинов

Сложность в том, что мы не может играть крупные формы, симфонии например. Наши программы состоят из небольших 3-4-минутных произведений, которых надо собрать достаточное количество для концерта

— За современную музыку беретесь?

— Сейчас к нам приезжает группа молодых режиссеров из ГИТИСа, у них есть свое видение современного репертуара. Они для нас подготовили несколько произведений эстрадного направления, из мультфильмов для детей. Мы будем делать новую новогоднюю программу, спектакль для детишек. Посмотрим.

«Дадите порулить республикой?»

— Хочется вернуться к Евгению Борисовичу. Вы сохранили с ним дружеские отношения?

— Да, мы и на дне рождения его потом играли, в Кремле. Помню, тогда президентом был Минтимер Шаймиев. Была такая история, во времена Ельцина. Прошла тогда новость о том, что Борис Николаевич в каком-то городе появился на встрече, где играл духовой оркестр. Он попросил подирижировать, и ему, конечно, уступили в этой просьбе. А тут, на приеме, помня об этой истории, Минтимер Шарипович и говорит мне: «Шутиков, дай подирижировать». На что я ответил: «А вы тогда дадите мне порулить республикой?» Понятно, что все было в качестве шутки, но местами мы с ним меняться не стали.

Потом мы долго поддерживали связь с первым президентом Татарстана, и дни рождения мои проходили в присутствии Минтимера Шариповича, и звания я получал — народного артиста, заслуженного деятеля искусств России, потом медаль с 1000-летием Казани.

— Минтимер Шарипович рассказывал вам о своих музыкальных вкусах, просил что-то для него исполнить?

— Он баян любит, видимо, сам играет. Всегда, как творческий человек, откликался на творческую часть. Ему близко наше направление в музыке. Помню, в День русского языка, который обычно в оперном театре проходит, Минтимер Шаймиев был в качестве зрителя. Тогда ко мне обратились пенсионеры республики, пригласили сыграть у них в союзе. Первый президент сказал за меня тогда: «Он выступит у вас обязательно!» Очень хорошие человеческие отношения сохранились, которые я неизменно буду носить в сердце до конца.

Внимание президента и выигрышное положение

— Когда произошла смена руководства республики, вас ведь Рустам Нургалиевич тоже поддержал. Как это было?

— Был тогда в «Пирамиде» прием турецкой делегации, мы тоже играли для них. После выступления я набрался смелости и подошел к Рустаму Минниханову. Он спросил: «Ну как, Анатолий?», на что я ответил: «Бедствуем, поддержите, костюмы изношены, инструменты уже старые». Он очень нам помог, мы воспряли духом. Да и сейчас поддерживает.

— Вы тогда, в 2016 году, рассказывали, что средняя зарплата музыкантов поднялась до 20-25 тысяч рублей в месяц. Прошло пять лет, как-то изменилась оплата их труда?

— Сейчас в среднем наши артисты получают 40 тысяч рублей в месяц. Это хорошо, мы находимся в выигрышном положении по сравнению с нашими коллегами из других регионов России.

Текучки практически нет, потому что оркестр сформирован еще в мою бытность завкафедрой народных инструментов Казанской консерватории

«Женщина остается верной музыке всегда»

— Нет в оркестре текучки?

— Текучки практически нет, потому что оркестр сформирован еще в мою бытность завкафедрой народных инструментов Казанской консерватории. Фактически, оркестр был моей лабораторией, в которой я готовил будущих артистов. Так вот костяк, который тогда укрепился, и был основой долгие годы. А текучка незначительная, в основном, это молодые женщины, которые уходили в декретный отпуск, чтобы потом вновь вернуться к нам. Коллектив ценит свою работу, то, что у них есть возможность реализовать свой талант, почувствовать отдачу и эмоции зрителя.

— С момента основания есть музыканты, которые и по сей день работают в оркестре. Это ведь еще ваши студенты?

— Да, два человека. Это ударник Рашид Шайдуллин и контрабасист Рифкат Гайфуллин. Им недавно по 60 лет исполнилось, отмечали.

Фото: Максим Платонов

Коллектив ценит свою работу, то, что у них есть возможность реализовать свой талант, почувствовать отдачу и эмоции зрителя

Куда деваться молодому музыканту?

— У вас по-прежнему состав 50/50, мужчины и женщины?

— Ну, может быть, женщин чуть-чуть больше стало. Сегодняшнее время меняет отношение к музыке, в основном у мужчин. Кто-то уходит зарабатывать в другую область, а уж дамы, если получили музыкальное образование, остаются верными музыке всегда.

— Молодые музыканты приходят к вам, есть возможность их трудоустроить?

— Дело в том, что у нас штат полностью укомплектован, как и практически во всех госколлективах. Молодые музыканты-народники, выпускники консерватории часто приходят ко мне, но взять их в оркестр я не могу.

— Куда же им идти, как найти работу по специальности?

— Ну, уезжают, в других российских городах устраиваться. Всегда есть вариант пойти преподавать в музыкальную школу или даже в общеобразовательную, кружки вести. Это непростой вопрос, конечно.

Принцип подготовки специалистов остался прежним, не учитывается спрос на них. Нужно прямо сказать — трудоустройство затруднено.

— Вы продолжаете преподавать в Институте культуры?

— Нет, я закончил преподавательскую деятельность. Хотя новый ректор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев обратился ко мне с предложением укрепить кафедру народных инструментов. Я согласился, поскольку открыли новую специальность — «Дирижер оркестра народных инструментов».

Приняли одного студента, который будет целенаправленно заниматься по этому направлению, его и буду обучать, приобщать к работе с оркестром.

— Получается, у вас сейчас один студент?

— Да, мне ведь дополнительная нагрузка не нужна, ее достаточно здесь, в филармонии.

Фото: Максим Платонов

Мы стараемся каждый концерт сделать праздником. Вот открыли сезон лирическим концертом, и люди тоже почувствовали радость

Звезды нового сезона



— В новом сезоне вы по-прежнему будете вести четыре абонемента?

— Да. Первый — традиционный, существующий много лет — «Анатолий Шутиков приглашает», им мы и открыли свой новый концертный сезон. С нами выступят известные солисты — Манана Гогитизде, внучка композитора Андрея Петрова, и известный в Татарстане и России, молодой и красивый, прекрасный музыкант Альберт Жалилов. Второй абонемент — «Романс на все времена», к нам приедет тенор Иван Ожогин, аксакал этого жанра Леонид Серебренников, Нина Шацкая. Будет и «Ретро-музыка», где выступят аккордеонисты духовые инструменты прозвучат, флейта-пана в том числе. В Белоруссии я нашел даже цимбалистку — этот инструмент у нас еще не звучал.

— Легко ли было заполучить такую знаменитость, как Манана Гогитизде, внучку композитора?

— Когда задумывали концерт, мы обратились в Фонд Андрея Петрова. Нам с удовольствием пошли навстречу, предложили партитуры и своих солистов. Я был только рад. Манана и Альберт приехали за день до концерта для репетиций, нам этого вполне достаточно — оркестр уже подготовлен, да и они — звезды такого уровня, что особой «притирки» нам не потребовалось.

— «Терем-квартет» не приедет в этот раз?

— Нет в прошлом году были. Мы с ними познакомились еще в начале 90-х, когда они впервые прогремели на одном из конкурсов. С тех пор очень дружим, часто вместе работаем. Уникально, что за столько лет они сохранили почти неизменным свой состав. Это серьезные мастера, которых любят и в России, и за рубежом. Четвертый, воскресный абонемент — для всей семьи. В этот раз мы представим ретроспективу от создания оркестра до наших дней, без приглашенных звезд будем выступать, только сами.

Фото: Максим Платонов

Мне ведь дополнительная нагрузка не нужна, ее достаточно здесь, в филармонии

Как Шостакович «раскачивает» зарубежную публику

— Гастроли в этом сезоне, наверное, не запланированы из-за пандемии?

— Не получится пока. С директором филармонии мы выезжали в Китай, уже договорились о больших гастролях — несколько концертов в Пекине, потом — по городам страны. Уже сделали у себя большой красочный буклет, видеоролик, но в последний момент, к сожалению, все отменилось.

— Почему именно Китай? Там как-то особенно любят российских народников?

— Мы познакомились с менеджером китайским. В свое время он закончил питерскую консерваторию, но как вокалист не состоялся, зато стал успешным арт-менеджером. Приглашал в Китай такие коллективы, как ансамбль Александрова, вот на нас вышел. Жаль, что не состоялось.

Но зато я помню, как нас принимали в Южной Корее! Три раза ездили. Тогда страна малоизученная была, да и нам все в новинку было. С большим интересом поездили, так нас принимали замечательно.

— Что просили исполнить? «Калинку»?

— Ой, ее они с нами пели, всем залом! Меня тогда удивила эта страна своей технологичностью. Даже дороги там такие, с которыми и западные рядом не стоят! Корейцы буквально зубами вгрызаются в горы, чтобы прорыть туннели, построить дороги и мосты. Чистота, все водители в белых перчатках, культура на уровне. Очень трудолюбивая нация.

А вообще, музыка национальности не имеет, если идет от души — и воспринимается также. На Западе люди более раскрепощенные. Могут с нами запеть «Вальс» Шостаковича и всем залом раскачиваться под него из стороны в сторону. «Стеньку Разина» хорошо знают, стоит только начать, как зал уже поет.

У себя мы стараемся каждый концерт сделать праздником. Вот открыли сезон лирическим концертом, и люди тоже почувствовали радость. Кто-то попеть пришел, кто-то слезу пустил. Мы постарались их наполнить хорошим настроением, чтобы в душе всегда был праздник.

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