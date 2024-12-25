Чекашов Евгений Андреевич

Общая информация

Родился 9 июля 1982 г. в г. Нижнекамск ТАССР.

Образование:

— 2004 г. — Казанский государственный технологический университет по специальности «экономика и управление на предприятии»,

— 2010 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «государственное и муниципальное управление»,

— 2016 г. — Московская школа управления «СКОЛКОВО» по специальности Executive MBA в рамках подготовки кадрового резерва Президента РТ.



Трудовая деятельность:

— 2007 — 2009 гг. — начальник отдела развития и реализации целевых программ МУ «Комитет ЖКХ исполкома г. Казани».

— 2009 по 2010 гг. — директор МУ «Казанский энергосервисный центр».

— 2010 по 2018 гг. — директор МУП «Казанский энергосервисный центр».

— С 2018 г. — заместитель исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».

— С 1 октября 2018 г. — депутат Казанской городской Думы.

— С июля 2023 г. — генеральный директор УК «ПЖКХ».





Звания и награды:

— 2012 г. — диплом III степени «Лучший дебют в энергетике»

— 2012 г. — диплом «I место в рейтинге по количеству оформленных энергетических паспортов, зарегистрированных в СРО»,

— 2013 г. — Победитель окружного этапа первого Всероссийского конкурса «Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства» в Приволжском Федеральном округе в номинации «Лучший молодой работник государственной и муниципальной сферы ЖКХ и строительства» .



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