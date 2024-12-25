Чекашов Евгений Андреевич
Общая информация
Родился 9 июля 1982 г. в г. Нижнекамск ТАССР.
Образование:
— 2004 г. — Казанский государственный технологический университет по специальности «экономика и управление на предприятии»,
— 2010 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «государственное и муниципальное управление»,
— 2016 г. — Московская школа управления «СКОЛКОВО» по специальности Executive MBA в рамках подготовки кадрового резерва Президента РТ.
Трудовая деятельность:
— 2007 — 2009 гг. — начальник отдела развития и реализации целевых программ МУ «Комитет ЖКХ исполкома г. Казани».
— 2009 по 2010 гг. — директор МУ «Казанский энергосервисный центр».
— 2010 по 2018 гг. — директор МУП «Казанский энергосервисный центр».
— С 2018 г. — заместитель исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ».
— С 1 октября 2018 г. — депутат Казанской городской Думы.
— С июля 2023 г. — генеральный директор УК «ПЖКХ».
Звания и награды:
— 2012 г. — диплом III степени «Лучший дебют в энергетике»
— 2012 г. — диплом «I место в рейтинге по количеству оформленных энергетических паспортов, зарегистрированных в СРО»,
— 2013 г. — Победитель окружного этапа первого Всероссийского конкурса «Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства» в Приволжском Федеральном округе в номинации «Лучший молодой работник государственной и муниципальной сферы ЖКХ и строительства» .
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012 г. Казань, ул. Щапова, д.14/31
- Email: Evgeniy.Chekashov@tatar.ru
- Сайт: https://ukpgkh.ru/
Дата последнего обновления: 25.12.2024