Скандалы недели: угрозы Британии, война мулл в Башкирии и заморозка ТЦ «Авиатика»

Чем запомнились татарстанцам уходящие семь дней

Самой обсуждаемой темой уходящей недели в мировом масштабе стало стремительное ухудшение отношений между Россией и Великобританией из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. На уровне Татарстана общественность активно обсуждала серьезный скандал с обманом тюлячинских предпринимателей стройфирмами, близкими к местным властям, а также новый эпизод в деле членов семьи бывшего вице-премьера РТ Владимира Швецова. Параллельно с этим жители казанского поселка Савиново пригрозили исполкому города, что удивят гостей столицы в дни ЧМ по футболу своими трущобами без газа, воды и канализации, а над «фоновцами» из ЖК «МЧС» и жилым комплексом «Симфония» нависла серьезная угроза. Подробнее об этих и других событиях — в итоговом материале «Реального времени».

Отравление Скрипаля и обвинения в адрес РФ

Ситуация вокруг отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери накалилась до предела. В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля (словом недели стало название отправляющего газа «Новичок», разработанного беглым ученым Вилем Мирзаяновым), а затем выдвинула ультиматум: до вечера вторника Москва должна «правдоподобно объясниться» — в противном случае Лондон будет рассматривать произошедшее как военную агрессию РФ против Великобритании. Россия отказалась отвечать на ультиматум Лондона без доступа к информации об отравляющем веществе.

О конкретных шагах британского правительства после истечения срока ультиматума Мэй рассказала в среду. Премьер-министр Великобритании сообщила о решении выслать из королевства 23 российских дипломатов, а также о приостановке визитов и встреч на высшем уровне. Помимо этого, представители британских властей и члены королевской семьи не будут присутствовать на ЧМ-2018 по футболу в РФ. Позднее лидеры Франции, Германии, Великобритании и США опубликовали совместное обращение, в котором обвинили в отравлении Скрипалей Россию.

Российское посольство назвало решение Мэй о высылке дипломатов неприемлемым, а МИД РФ назвал решение британской стороны «беспрецедентно грубой провокацией». Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал, что в ответ на действия Великобритании Россия вышлет британских дипломатов.

В интервью «Реальному времени» генерал ФСБ в запасе Александр Михайлов подробно разобрал разворачивающуюся ситуацию и объяснил, почему обвинения британской стороны в адрес России выглядят необоснованными.

Прощайте, Табаков и Хокинг

В понедельник пришла печальная новость: не стало Олега Павловича Табакова. В четверг, 15 марта, состоялось прощание с легендарным артистом. В последний путь его проводили многочисленные поклонники, друзья и родственники. Без Табакова немыслимо становление «Современника», он основал «Табакерку», ставшую культовой, а зритель запомнит его по десяткам ролей. О том, каким останется в памяти Олег Табаков, рассказывало «Реальное время».

15 марта состоялось прощание с легендарным артистом. Фото Кирилла Каллиникова (sputnik-ossetia.ru)

На этой неделе от нас ушла еще одна легенда — в среду, 14 марта, на 77-м году жизни скончался известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг. Ученый изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр. Заниматься наукой ему не помешало даже тяжелое нейродегенеративное заболевание. «Реальное время» побеседовало с профессором Казанского университета, руководителем отделения астрофизики и космической геодезии Института физики КФУ Наилем Сахибуллиным, который рассказал о достижениях Хокинга и объяснил, почему он был настоящим «человеком мира».

Конфликт в башкирском муфтияте

В среду, 14 марта, в руководстве Духовного управления мусульман Республики Башкортостан случился конфликт, который вышел из скрытой фазы. По одну сторону «баррикад» осели «старики» в лице муфтия Нурмухамета Нигматуллина и его заместителя Аюпа Бибарсова, по другую — «молодая поросль», представленная еще одним заместителем председателя Айнуром Арслановым и его единомышленниками. Отметим, что об этой конфронтации «Реальное время» сообщало еще в начале недели и, как выяснилось, верно спрогнозировало ход событий.

С высокой трибуны Арсланов заявил, что руководству духовного управления требуются реформы, перемены и омоложение кадров. Был придуман даже своеобразный лозунг: «Не имамы для ДУМ РБ, а ДУМ РБ для имамов». С более радикальным заявлением выступил представитель духовного управления в Зауралье, имам-мухтасиб Баймакского района Хамза Хафизов. Он обратился к муфтию, потребовав подать в отставку, потому что «так будет лучше и для вас, и для уммы».

В свою очередь, действующий глава мусульманской «епархии» Нурмухамет Нигматуллин критику своих оппонентов не принял, заявив, что за молодостью придет мудрость, и тогда они будут лучше понимать всю ситуацию. Нурмухамет хазрат не собирается покидать свое кресло. Он намерен выдвигаться на предстоящие выборы, которые должны пройти осенью, и поработать в своей должности еще 5 лет.

Нурмухамет Нигматуллин критику своих оппонентов не принял, заявив, что за молодостью придет мудрость, и тогда они будут лучше понимать всю ситуацию. Фото Тимура Рахматуллина

Новая «зеленая папка» Минниханова для Тюлячей и Новошешминска?

В Тюлячинском районе разворачивается серьезный конфликт: местные представители бизнеса, а также работники культуры жалуются, что их обманули стройфирмы, связанные с районными властями. Не заплатили им за работу и поставки материалов на стройки, построили клубы из вторсырья и не довезли оборудование, а некоторые построенные объекты функционируют лишь на бумаге.

В частности, причиной своих бед предприниматели называют тюлячинскую стройфирму «Строитель». Какое-то время в руководстве компании оправдывали свои долги задержками выплат со стороны государства, однако выяснилось, что фирма исправно получала на свой расчетный счет деньги от Минфина. Несмотря на многомиллионные долги, десятки обманутых людей и многочисленные нарекания со стороны надзорных органов, фирме до сих пор многое сходит с рук. Как считают тюлячинцы, «Строителю» помогает покровительство кого-то из власти.

Также многие тюлячинцы жаловались, что глава района Ильдар Зарипов навязывает им в качестве генподрядчика ООО «Максат», якобы «для контроля использования государственных средств». Объекты, которые строились через ООО «Максат», вызвали массу нареканий инспекторов Госстройнадзора, а некоторые до сих пор не введены в эксплуатацию. Сейчас местные предприниматели сообща пишут коллективное письмо главе МВД по РТ Артему Хохорину и собираются к нему на прием.

Также «Реальное время» вспомнило выступление Минниханова, где он критиковал районы за провалы в разработке промпарков. Первым районом, который попал в наше поле зрения, был Новошешминск.

«Реальное время» вспомнило выступление Минниханова, в котором он критиковал районы за провалы в разработке промпарков. Фото tatfrontu.ru

Казанцы покажут свои трущобы гостям ЧМ

Жители поселка Савиново, спрятавшегося среди элитного жилья, выдвинули ультиматум мэрии Казани и грозят удивить гостей столицы РТ трущобами без газа, воды и канализации. Поясним, что в начале 2000-х Савиново насчитывало почти сотню домов, большинство участков у собственников выкупили девелоперы, но 17 домов остались. Судьба пяти из них (по нечетной стороне улицы Кемеровской) решилась на днях — к стенке приперла необходимость строительства дороги, так как многотысячную толпу футбольных фанатов, которые приедут к «Чаше» (а она станет на месяц местом фан-феста) надо как-то развозить.

На 12 оставшихся домов исполком Казани уже 15 лет не может найти деньги. Сейчас савиновцы живут в почти первобытных условиях — печное отопление, отсутствие водопровода, канализации и дорог. Жители считают, что их золотую в буквальном смысле землю на правом берегу Казанки готовы выкупить застройщики, но городские власти препятствуют этому. Отметим, что представители исполкома и компании-застройщика опровергают версию местных жителей.

Тем не менее савиновцы ставят ультиматум исполкому города — если в кратчайшие сроки их не расселят, они покажут всему миру, как живут в XXI веке в Казани: «Во время проведения чемпионата мира мы в обязательном порядке повесим на крышх домов баннеры на русском и английском языках, будем обращаться к иностранным журналистам, которые месяц будут в Казани, чтобы они пришли и сняли репортаж о невыносимых условиях, в которых живут казанцы».

Наследие Ливады: проблемы в ЖК «МЧС» и ЖК «Симфония»

На уходящей неделе стало известно о том, что «фоновцы» из ЖК «МЧС» столкнулись с новой проблемой. Как известно, многие из них покупали квартиры по различным соглашениям, но не по договорам долевого участия (ДДУ). Суд все же закреплял за ними доли в домах и приравнивал к дольщикам. Однако с прошлой недели процессы приостановили по всем домам комплекса. Ранее не возражавшие чиновники исполкома вдруг оспорили одно из положительных решений. В Управлении жилищной политики пояснили, что оспорили решение суда из-за того, что дольщики одного из домов, выиграв дело (суд признал их договоры ДДУ), попытались встать в реестр обманутых дольщиков (пострадавших граждан), но на данный момент сделать это невозможно.

«Фоновцы» из ЖК «МЧС» столкнулись с новой проблемой. Фото Васили Ширшовой

В настоящий момент юристы «ФОНа» советуют дольщикам «МЧС» не торопиться с заявлениями в суд о признании ДДУ. Всем настоятельно рекомендуется дождаться судебного решения по отложенным делам. Также дольщики сообщают, что юристы «ФОНа» подсказывают им еще одну лазейку: «Говорят, надо заново договоры перезаключить. И теперь уже не предварительный договор купли-продажи (ПДКП), а ПДДУ».

Вместе с тем на печальный исход споров вокруг земли в ЖК «Симфония» намекнули залоговые кредиторы. Напомним, конкурсный управляющий «Фон-Ривьеры» оспаривает ряд сделок между банкротом и московской микрокредитной фирмой «Профиль Финанс», компанией Дианы Ахметзяновой «Фаворит-Капитал» и новым застройщиком долгостроев СК «Бриз». В четверг москвичи заявили, что если их «сделки сломают», они будут «вынуждены вернуть ипотеку на участки», где уже сняли обременение, а заодно требовать из конкурсной массы почти полмиллиарда рублей.

Братья Абдуллины и «Спартак» против АСВ

На уходящей неделе стало известно о том, что «Алтынбанк» отбился от одного из исков Агентства по страхованию вкладов (АСВ): на днях суд признал законной операцию по перечислению ему 200 млн рублей «ИнтехБанком» в декабре 2016 года. Однако у банка Рината и Талгата Абдуллиных остался еще один незакрытый спор с АСВ — в этом случае претензии госкорпорации связаны с «Татфондбанком» и кредитом на 145 млн рублей. Данная операция была совершена 5 декабря 2016 года, незадолго до того, как в ТФБ была назначена временная администрация. Поводом для списания был давний договор от 2002 года, по которому у ТФБ оставался долг перед «Алтынбанком». Узнать подробности сложившейся ситуации вы можете здесь.

Также на этой неделе к развязке приблизился долгоиграющий арбитражный процесс вокруг банкротства АО «Обувная фабрика «Спартак», оказавшегося, как известно, еще одной большой жертвой крушения «Татфондбанка». В четверг экс-глава УК «Шуз Концепт» Азат Фарукшин, защищающий интересы должника, окончательно проиграл затеянную им тяжбу по нивелированию у АСВ статуса залогового кредитора фабрики. Так что АСВ осталось сделать «всего-то ничего» — доказать объем залоговых требований на 3 млрд рублей, после чего оно обретет право самостоятельно определять условия и сроки продажи имущества «Спартака».

К развязке приблизился долгоиграющий арбитражный процесс вокруг банкротства АО «Обувная фабрика «Спартак». Фото Drbis / kazan-photo.ru

Новое дело на Швецова

Следком продолжает изучать семью бывшего вице-премьера Татарстана Владимира Швецова. Во-первых, в деле появился новый эпизод мошенничества на 4,5 млн рублей: как выяснило «Реальное время», в хищении бюджетных субсидий на строительство жилья для молодых семей заподозрили дам — Эллину Шайер (сестра Владимира Швецова-младшего) и Наталью Устинину, директора и главбуха аграрного АО «Авангард».

Вместе с тем, сам Швецов-младший остался под домашним арестом до Дня Победы, несмотря на ходатайство королей госзаказа и уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова. По мнению защитника предпринимателей РТ, ходатайство об избрании и продлении домашнего ареста обвиняемому гендиректору «СДС 10» «надлежащим образом не обоснованы»: «Полагаю содержание субъекта предпринимательской деятельности — генерального директора ООО «Союздорстрой 10» Швецова Владимира Владимировича под домашним арестом нецелесообразным, наносящим существенный вред хозяйственным взаимоотношениям».

Ректорский вопрос: критика КГМУ от Минниханова и сложные выборы в КХТИ

В четверг в КНИТУ-КХТИ со второй попытки выбрали ректора. Неожиданностей не было — Сергей Юшко избавился от приставки и. о. Впрочем, без «перчинки» не обошлось. Безоговорочной победу Юшко вряд ли можно назвать, особенно учитывая, что 11% уважаемых сотрудников вуза, имевших право голоса, решили бойкотировать всех кандидатов, испортив бюллетени. Ректор набрал 68%, два его соперника — по 10—11%. Впрочем, Сергей Юшко заручился поддержкой Минобрнауки РФ, итоги его работы за 8 месяцев учредителя удовлетворили.

Также в начале недели КФУ презентовал новое здание Института фундаментальной медицины и биологии. Это бывший Казанский военный госпиталь, ликвидированный в 2012 году приказом Минобороны России. В 2016-м его передали КФУ, однако на презентации при участии президента РТ выяснилось, что такое решение было принято не сразу — предлагали реконструировать объект КГМУ, но ректор Созинов «не оправдал ожидания». На мероприятии Рустам Минниханов публично поставил «плюс» ректору КФУ Ильшату Гафурову и «минус» ректору КГМУ Алексею Созинову.

— Поблагодарю, Ильшат Рафкатович, вас. К сожалению, Алексей Станиславович, вы не оправдали ожидания, когда мы к вам обратились, — упрекнул Созинова Минниханов. Ректор КГМУ пытался было возразить. Что именно он сказал, слышно не было — микрофон перед ректором не поставили: — Лучше тебе в полемику не вступать. Потому что ты не в выигрышной позиции отказался тогда. Но ничего страшного. Эти здания будут служить медицине, Государственный медицинский или Казанский федеральный — все равно целевое назначение сохранено.

Сергей Юшко избавился от приставки и. о. Фото Олега Тихонова

Заморозка соседа КМПО — нового ТЦ и миллиард долларов для КВЗ

В среду, 14 марта, Рустам Минниханов посетил КМПО, где руководство предприятия сообщило о создании собственной электростанции: предполагается, что завод будет полностью обеспечивать себя электроэнергией, а излишки продавать через общегородскую сеть. После рассказа о новой энергоустановке Минниханов спросил, не станет ли одним из возможных потребителей излишков электроэнергии строящийся у завода торговый центр.

Речь идет о торгово-развлекательном комплексе «Авиатика», который планируют построить на месте старых корпусов КМПО. Как ранее писало «Реальное время», планируемый объем инвестиций составит 9 млрд рублей, а запуск ТЦ был намечен на 2018 год. Однако ситуация с комплексом, возможно, не настолько радужная, как заявлялось в начале 2017 года. Судя по ответу Каримуллина, строительство сейчас не ведется. Кроме того, в ходе визита выяснилось, что ключевому заказчику предприятия, «Газпрому», пока не приглянулись новые контракты КМПО «под ключ». Подробнее об этом вы можете узнать здесь.

Также на этой неделе выяснилось, что после двух лет переговоров Казанский вертолетный завод может получить экспортный контракт с Индией на 48 машин стоимостью почти $1 млрд. «Чтоб не сглазить, я говорю об этом аккуратно», — обнадеживал в среду казанских вертолетчиков генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, приехавший в Казань на открытие нового гальванического производства КВЗ. В свою очередь, гость попросил КВЗ поторопиться с доработкой легкого вертолета «Ансат» для сертификации по стандартам EASA. Подробности визита — в материале «Реального времени».

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