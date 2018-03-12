Рустам Минниханов: «Лучше тебе в полемику не вступать, ты не в выигрышной позиции»

КФУ дал вторую жизнь Казанскому военному госпиталю, который обрекло на смерть Минобороны времен Сердюкова

Фото: Максим Платонов

Руководство Казанского федерального университета презентовало новое здание Института фундаментальной медицины и биологии. Это бывший Казанский военный госпиталь, ликвидированный в 2012 году приказом Минобороны России. В 2016-м его передали КФУ, но не сразу, как выяснилось на совещании, которое Минниханов провел сегодня. Предлагали реконструировать объект КГМУ, но ректор Созинов «не оправдал ожидания». Подробности в материале «Реального времени».

Совещание в часовне

Зал, где проходило совещание, — это бывшая часовня Казанского военного госпиталя. Впрочем, об изначальном предназначении зала сейчас ничего не напоминает. За овальным столом собрались, кроме членов правительства, сотрудники вузов — и КФУ, и медицинского университета. «Такая форма нашего с вами общения позволяет услышать не только голос одного министра и ориентироваться только по своим ощущениям, нам тоже нужны некие вводные, куда двигаться», — определил формат встречи Рустам Минниханов.

— Всегда, когда президент приходил, договаривались кто что должен говорить, чтобы лишнего не болтать. Такого у нас нет, сегодня открытый разговор, ограничений нет. Тем более и министр новый, ему можно пока обещать все что угодно, — предложил Минниханов говорить честно и открыто.

Видимо, поэтому сразу после вступительного слова президента журналистов попросили из зала удалиться. Но перед этим Минниханов публично поставил «плюс» ректору КФУ Ильшату Гафурову и «минус» ректору КГМУ Алексею Созинову.

— Поблагодарю, Ильшат Рафкатович, вас. К сожалению, Алексей Станиславович, вы не оправдали ожидания, когда мы к вам обратились, — упрекнул Созинова Минниханов в том, что тот, когда Казанский военный госпиталь предложили взять КГМУ, отказался. Созинов пытался было возразить, что именно, слышно не было — микрофон перед ректором не поставили.

Новое здание Института фундаментальной медицины и биологии — это бывший Казанский военный госпиталь



— Лучше тебе в полемику не вступать. Потому что ты не в выигрышной позиции, ты отказался тогда. Но ничего страшного. Эти здания будут служить медицине, Государственный медицинский или Казанский федеральный — все равно целевое назначение сохранено, — сказал Минниханов.

«Нам кадры нужны, нам надо кадры продавать. У вас иностранцы [учатся] — 50 стран у вас? Это тоже критерий, что медуниверситет занимает такую позицию», — реабилитировал тут же Созинова Минниханов и Гафурова в обиде не оставил.

— Но Ильшат Рафкатович — молодец в этой части, и меня развел немножко, и сам — 400 млн инвестиций в это хозяйство… Небольшую часть мы тоже помогли да? Одно здание или как? Это тоже надо записать, [он] может все себе приписать… — тут непонятно было, критикует или одобряет Минниханов личные качества ректора Гафурова. В пресс-релизе, подготовленном КФУ, конкретных цифр — кто сколько выделил — не было: «397,8 млн рублей составили финансовые затраты (внебюджетные средства КФУ, бюджетные средства за счет субсидии и средства пожертвования от «Связьинвестнефтехима»)».

Третий по масштабу комплекс — после Кремля и КФУ



Пока в бывшей часовне шел откровенный разговор за закрытыми дверями, по коридорам, оценивая масштабы сделанного, прохаживались главный архитектор проекта Юлия Васильева и замминистра культуры Светлана Персова. Их, очевидно, восхищало не то, какое значение объект имеет для будущего медицины, а его культурно-историческая ценность.

— Историческое значение — это то, что объект связан с войной 1812 года. Это одно из самых ранних сооружении медицинского назначения, и оно никогда не меняло свой функционал. Сейчас здесь будет функция образовательная, но близкая к медицинской. Это преемственность важна с точки зрения сохранения наследия не только стен, но и жизни, которой были наполнены эти сооружения, — сказала Светлана Персова.

Светлана Персова и Юлия Васильева

То, что функционал изменился с медицинского на образовательный, — это даже хорошо, добавила Юлия Васильева. Объект станет доступнее для ценителей, и ей, как архитектору, это приятно. «Раньше мало кто мог прийти сюда, увидеть архитектуру и насладиться этим парком. Наверное, это третий по масштабу комплекс, после Кремля и КФУ, и то, что он будет доступен, — это хорошо».

По поводу парка — это усадьба казанского губернатора Кудрявцева. Главная его ценность— роща пробковых деревьев, после завершения реконструкции здесь планируется организовать университетский ботанический сад. Комплекс зданий бывшего военного госпиталя — это особый объект с особыми требованиями к реконструкции: задача была максимально сохранить подлинное. Заказчик денег не жалел и удовлетворял практически все пожелания архитектора.

— Нам университет поверил и на каких-то вещах, которые счел значимыми, не экономил. Не каждый может позволить себе такого размера деревянные двери, были сделаны по сохранившимся фотографиям кованые навесы, были восстановлены ступени — порядка 10—12 ступеней было утрачено, изготовление каждой из них — это дорогое удовольствие, — рассказала Васильева.

Врачей прочипируют для экзамена

Интерьер восстановлен в мельчайших деталях, не стали замуровывать печи, хотя это было бы проще, тем более что в условиях централизованного отопления они уже не нужны. «Во всех помещениях сохранены печи, такие элементы придают особый колорит», — рассказала архитектор.

Исторический интерьер напичкан современной техникой



Исторический интерьер напичкан современной техникой. Один из предметов гордости — это система прохождения аккредитации для выпускников медицинских вузов. Чтобы их допустили до работы, необходимо, кроме выпускного экзамена, сдать аккредитационный экзамен. Он состоит из тестирования, наподобие ЕГЭ, и демонстрации практических навыков. В институте фундаментальной медицины КФУ исключили прямой контакт экзаменующегося с экзаменатором. Будущий врач получает чип и идет в «квест» по палатам с манекенами. На потолке в каждой палате установлен прибор, который считывает информацию с чипа и идентифицирует его обладателя, каждая палата оборудована камерами, за действиями выпускника члены экзаменационной комиссии наблюдают по мониторам. Врачу, в зависимости от специализации, предлагают реанимировать пациента, вылечить зубы или приготовить по рецепту лекарство. По итогам принимают решение — аккредитовать его или нет.

Сейчас в Институте фундаментальной медицины обучаются почти 2 тысячи студентов, но будущих врачей — около 700. Остальные — биологи и учителя физкультуры. Медицинские специальности такие же, как в КГМУ, за исключением педиатрии — этого факультета в КФУ пока нет.

1 / 46 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов