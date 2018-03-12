Рустам Минниханов: «Лучше тебе в полемику не вступать, ты не в выигрышной позиции»
КФУ дал вторую жизнь Казанскому военному госпиталю, который обрекло на смерть Минобороны времен Сердюкова
Руководство Казанского федерального университета презентовало новое здание Института фундаментальной медицины и биологии. Это бывший Казанский военный госпиталь, ликвидированный в 2012 году приказом Минобороны России. В 2016-м его передали КФУ, но не сразу, как выяснилось на совещании, которое Минниханов провел сегодня. Предлагали реконструировать объект КГМУ, но ректор Созинов «не оправдал ожидания». Подробности в материале «Реального времени».
Совещание в часовне
Зал, где проходило совещание, — это бывшая часовня Казанского военного госпиталя. Впрочем, об изначальном предназначении зала сейчас ничего не напоминает. За овальным столом собрались, кроме членов правительства, сотрудники вузов — и КФУ, и медицинского университета. «Такая форма нашего с вами общения позволяет услышать не только голос одного министра и ориентироваться только по своим ощущениям, нам тоже нужны некие вводные, куда двигаться», — определил формат встречи Рустам Минниханов.
— Всегда, когда президент приходил, договаривались кто что должен говорить, чтобы лишнего не болтать. Такого у нас нет, сегодня открытый разговор, ограничений нет. Тем более и министр новый, ему можно пока обещать все что угодно, — предложил Минниханов говорить честно и открыто.
Видимо, поэтому сразу после вступительного слова президента журналистов попросили из зала удалиться. Но перед этим Минниханов публично поставил «плюс» ректору КФУ Ильшату Гафурову и «минус» ректору КГМУ Алексею Созинову.
— Поблагодарю, Ильшат Рафкатович, вас. К сожалению, Алексей Станиславович, вы не оправдали ожидания, когда мы к вам обратились, — упрекнул Созинова Минниханов в том, что тот, когда Казанский военный госпиталь предложили взять КГМУ, отказался. Созинов пытался было возразить, что именно, слышно не было — микрофон перед ректором не поставили.
— Лучше тебе в полемику не вступать. Потому что ты не в выигрышной позиции, ты отказался тогда. Но ничего страшного. Эти здания будут служить медицине, Государственный медицинский или Казанский федеральный — все равно целевое назначение сохранено, — сказал Минниханов.
«Нам кадры нужны, нам надо кадры продавать. У вас иностранцы [учатся] — 50 стран у вас? Это тоже критерий, что медуниверситет занимает такую позицию», — реабилитировал тут же Созинова Минниханов и Гафурова в обиде не оставил.
— Но Ильшат Рафкатович — молодец в этой части, и меня развел немножко, и сам — 400 млн инвестиций в это хозяйство… Небольшую часть мы тоже помогли да? Одно здание или как? Это тоже надо записать, [он] может все себе приписать… — тут непонятно было, критикует или одобряет Минниханов личные качества ректора Гафурова. В пресс-релизе, подготовленном КФУ, конкретных цифр — кто сколько выделил — не было: «397,8 млн рублей составили финансовые затраты (внебюджетные средства КФУ, бюджетные средства за счет субсидии и средства пожертвования от «Связьинвестнефтехима»)».
Третий по масштабу комплекс — после Кремля и КФУ
Пока в бывшей часовне шел откровенный разговор за закрытыми дверями, по коридорам, оценивая масштабы сделанного, прохаживались главный архитектор проекта Юлия Васильева и замминистра культуры Светлана Персова. Их, очевидно, восхищало не то, какое значение объект имеет для будущего медицины, а его культурно-историческая ценность.
— Историческое значение — это то, что объект связан с войной 1812 года. Это одно из самых ранних сооружении медицинского назначения, и оно никогда не меняло свой функционал. Сейчас здесь будет функция образовательная, но близкая к медицинской. Это преемственность важна с точки зрения сохранения наследия не только стен, но и жизни, которой были наполнены эти сооружения, — сказала Светлана Персова.
То, что функционал изменился с медицинского на образовательный, — это даже хорошо, добавила Юлия Васильева. Объект станет доступнее для ценителей, и ей, как архитектору, это приятно. «Раньше мало кто мог прийти сюда, увидеть архитектуру и насладиться этим парком. Наверное, это третий по масштабу комплекс, после Кремля и КФУ, и то, что он будет доступен, — это хорошо».
По поводу парка — это усадьба казанского губернатора Кудрявцева. Главная его ценность— роща пробковых деревьев, после завершения реконструкции здесь планируется организовать университетский ботанический сад. Комплекс зданий бывшего военного госпиталя — это особый объект с особыми требованиями к реконструкции: задача была максимально сохранить подлинное. Заказчик денег не жалел и удовлетворял практически все пожелания архитектора.
— Нам университет поверил и на каких-то вещах, которые счел значимыми, не экономил. Не каждый может позволить себе такого размера деревянные двери, были сделаны по сохранившимся фотографиям кованые навесы, были восстановлены ступени — порядка 10—12 ступеней было утрачено, изготовление каждой из них — это дорогое удовольствие, — рассказала Васильева.
Врачей прочипируют для экзамена
Интерьер восстановлен в мельчайших деталях, не стали замуровывать печи, хотя это было бы проще, тем более что в условиях централизованного отопления они уже не нужны. «Во всех помещениях сохранены печи, такие элементы придают особый колорит», — рассказала архитектор.
Исторический интерьер напичкан современной техникой. Один из предметов гордости — это система прохождения аккредитации для выпускников медицинских вузов. Чтобы их допустили до работы, необходимо, кроме выпускного экзамена, сдать аккредитационный экзамен. Он состоит из тестирования, наподобие ЕГЭ, и демонстрации практических навыков. В институте фундаментальной медицины КФУ исключили прямой контакт экзаменующегося с экзаменатором. Будущий врач получает чип и идет в «квест» по палатам с манекенами. На потолке в каждой палате установлен прибор, который считывает информацию с чипа и идентифицирует его обладателя, каждая палата оборудована камерами, за действиями выпускника члены экзаменационной комиссии наблюдают по мониторам. Врачу, в зависимости от специализации, предлагают реанимировать пациента, вылечить зубы или приготовить по рецепту лекарство. По итогам принимают решение — аккредитовать его или нет.
Сейчас в Институте фундаментальной медицины обучаются почти 2 тысячи студентов, но будущих врачей — около 700. Остальные — биологи и учителя физкультуры. Медицинские специальности такие же, как в КГМУ, за исключением педиатрии — этого факультета в КФУ пока нет.
комментарии
Ка́мпус (лат. campus «поле, открытое пространство») — университетский (институтский, студенческий) городок.
Иногда кампусом называют обособленную территорию, принадлежащую крупной компании (включающую внутрифирменную инфраструктуру, например, корпоративный университет). Также кампусом могут называть комплекс сооружений, который состоит из территории, коммуникаций, зданий, дорог и дорожного покрытия, имущества и людей.
Впервые кампусом назвали территорию Принстонского университета в XVIII веке.
Университетские кампусы, как правило, имеют автономную администрацию, иногда выборную.
Университетский городок, располагающийся в лесопарковой или рекреационной зоне, может включать следующие функциональные элементы:
помещения основных учебных институтов, высших колледжей, факультетов и их инфраструктура (в том числе учебные аудитории);
научно-исследовательские институты, лаборатории и исследовательские центры;
научная библиотека;
структуры научно-технологического парка: бизнес-инкубатор, офис коммерциализации НИОКР, инженерный центр;
подразделения последипломного образования;
жилые помещения для студентов и преподавателей;
спортивно-учебный комплекс, бассейн, стадион;
конгресс-центр и концертный зал;
столовые и иные объекты общественного питания;
университетский или отраслевой музей;
и др.
При́нстонский университет (англ. Princeton University) — частный исследовательский университет, один из старейших и известнейших университетов в США. Находится в городе Принстон, штат Нью-Джерси.
Университет является одним из восьми университетов Лиги плюща и одним из девяти колониальных колледжей, основанных до Американской революции. Принстонский университет предоставляет дипломы бакалавра и магистра в областях естественных, гуманитарных, общественных и технических наук[1]. Университет не располагает школами медицины, права, бизнеса и богословия, однако предлагает профессиональные степени в Школе общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона, в Школе инженерных и прикладных наук, а также в Школе архитектуры. Университет располагает наибольшим эндаументом в мире из расчёта на одного учащегося[2].
Целевой капитал некоммерческой организации (англ. endowment — эндаумент) — сформированная за счёт пожертвований часть имущества некоммерческой организации, переданная в доверительное управление управляющей компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности некоммерческих организаций[1].
В России минимальный срок формирования капитала — 10 лет. В мировой практике в подавляющем большинстве эндаументы создаются навечно. Доход от управления может использоваться только на цели, которые определены при формировании целевого капитала.
2. Зал, где проходило совещание, — это бывшая часовня Казанского военного госпиталя. Впрочем, об изначальном предназначении зала сейчас ничего не напоминает. Источник : https://realnoevremya.ru/articles/92324-otkryli-rekonstruirovannoe-zdanie-voennogo-gospitalya-kazan"
не знаю, кто принимал решение, но если восстанавливали в понятии реставрировали, с учётом того, что:
2.1. этот объект уж очень попадает под объект культурного наследия ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ;
2.2. в часовне обычно отпевали умерших, а тем более защитников отечества;
то совершили больше, чем преступление, совершили ошибку;
3. понятно, что приходится писать методом тыка, что там есть, и чего нет в предварительных материалах об изучении :
3.1. данных объектов капитального строительства;
3.2. собственно территории (земельного участка) с ограждающими элементами в виде забора, так, в кусковом варианте, как бог на душу пошлёт; Но как то не стыкуется:"«Раньше мало кто мог прийти сюда, увидеть архитектуру и насладиться этим парком. Наверное, это третий по масштабу комплекс, после Кремля и КФУ, и то, что он будет доступен, — это хорошо».
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/92324-otkryli-rekonstruirovannoe-zdanie-voennogo-gospitalya-kazan" и "Также кампусом могут называть комплекс сооружений, который состоит из территории, коммуникаций, зданий, дорог и дорожного покрытия, имущества и людей.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/92324-otkryli-rekonstruirovannoe-zdanie-voennogo-gospitalya-kazan" и до кучи "Университетский городок, располагающийся в лесопарковой или рекреационной зоне, может включать
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/92324-otkryli-rekonstruirovannoe-zdanie-voennogo-gospitalya-kazan" - это к тому, что если там бубу водить экскурсии это одно, а как изложено что каждый, кому не лень будет там шастать?
4. далее:
4.1. "«Историческое значение — это то, что объект связан с войной 1812 года. Это одно из самый ранних сооружении медицинского назначения, и оно никогда не меняло свой функционал. Сейчас здесь будет функция образовательная, но близкая к меди-цинской. Это преемственность важна с точки зрения сохранения наследия не только стен, но и жизни, которой были наполнены эти сооружения, — сказала Светлана Персова.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/92324-otkryli-rekonstruirovannoe-zdanie-voennogo-gospitalya-kazan";
4.2. "То, что функционал изменился с медицинского на образовательный, — это даже хорошо, добавила Юлия Васильева. Объект станет доступнее для ценителей, и ей, как архитектору, это приятно. «Раньше мало кто мог прийти сюда, увидеть архитектуру и насладиться этим парком. Наверное, это третий по масштабу комплекс, после Кремля и КФУ, и то, что он будет доступен, — это хорошо».Источник : https://realnoevremya.ru/articles/92324-otkryli-rekonstruirovannoe-zdanie-voennogo-gospitalya-kazan"
4.3. определение слова ФУНКЦИОНАЛ в Современном толковом словаре, БСЭ: «ФУНКЦИОНАЛ
математическое понятие, возникшее в вариационном исчислении для обозначения переменной величины, заданной на множестве функций, т. е. зависящей от выбора одной или нескольких функций. Напр., длина дуги кривой, соединяющей две фиксированные точки, будет функционалом, т. к. величина длины дуги зависит от выбора функции, график которой соединяет эти точки»;
не надо зацикливаться на применении терминов двумя представительницами прекрасного пола, одна из которых на себе выволокла этот проект, так как с нашими, носящими штаны, но малоподготовленными во всех, без исключения отраслях (животноводству надо учить потомков специалистов по отгонному скотоводству, а раньше спокойно так выживали), только русские женщины могут, что и продемонстрировали данные двенадцать ступенек может кто то куда то спёр, так скажем.
5. И не надо обращать внимание на то, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сменилось предназначение с лечения больных, на обучение тех, кто к первому прилагает руку с ..э обоих? или обеих? сторон? и есть чисто техническое обоснование кто ни будь из тех кого нам показали на фото, в состоянии решить вопрос с вентиляцией помещений лечебного учреждения, кроме МРН? Ну как современный айр кондишен засунуть в коробки 200 летней давности?
6. что сделано, то сделано, но вот как это всё отзовётся на качестве нашей жизни, нашего лечения?
7. останется всё как сейчас? когда ОМС это приварок для поддержания штанов, а всё будет платно и сверхдорого? То есть есть ФЭО (финасово-экономическое обоснование) таких капитальных вложений насколько продлиться жизнь тех, кого будут лечить выпускники данного учреждения?
8. понятно, что п.7 нежизненный, так скажем, изначально сдохший, как и заборчик,как и возможное НОВОЕ строительство 22 этажного чего то, без парковок ничего же не опубликовано?
9.и в этой связи с учётом наличия парка туда надо направить Фишман, которая чётко наведёт порядок, иначе опять повырубают как у универа..
10. теперь о вентиляции и МРН (п.5) да МРН разбирается в вентиляции, знаю это по РЕШЕНИЮ вопроса с вентиляцией операционных республиканской офтальмологической больницы РТ (2008 год), а других в деле вентиляции не видел, в других делах да, но это из другой песни, так скажем..
Слово функционал полностью на совести журналистов, да им и простительно, поскольку это очевидно выходит за границы их компетенции, а мы говорили только про функциональное использование и технологию - это наши профессиональные термины.
Что касается территории - к благоустройству еще не приступали, но согласованный проект имеется, предполагаемый срок реализации - сентябрь 1918г., деревья существующие проектом все сохраняются, и территория, как и территория КФУ на Кремлевской, конечно будет общедоступной.
Рада буду ответить на все вопросы. С уважением, главный архитектор проекта Васильева Ю.В.
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=861082&page=199