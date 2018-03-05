Как хитрости Москвы сократили число работающих пенсионеров в Поволжье вдвое

Самыми пожилыми регионами Поволжья были и остаются Татарстан с Башкортостаном, где треть населения составляют пенсионеры

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба интернет-газеты «Реальное время» провела исследование рынка труда ПФО, Татарстана и Казани. Из третьей части исследования вы узнаете, что самыми пожилыми регионами Поволжье были и остаются Татарстан с Башкортостаном, где треть населения составляют пенсионеры. При этом до сих пор в этих двух республиках, как и в целом по ПФО, все последние годы больше трети пенсионеров продолжали одновременно работать (пенсии элементарно не хватало). Однако в 2017 году более 40% всех работающих пенсионеров Поволжья «уволилось» или «вновь ушло на пенсию». Случилось это из-за нежелания и/или невозможности властей РФ (после того, как «кубышка» Пенсионного фонда изрядно в кризис обмелела) платить пенсию работающим пенсионерам наравне с работающими. Но не исключено, что более 200 тысяч уволившихся татарстанских пенсионеров в 2017 году могли не увольняться, а просто-напросто «уйти в тень».

Самые «пожилые» регионы ПФО — Татарстан с Башкортостаном

Население ПФО продолжает стареть. С 2013 по 2017 год число пенсионеров выросло на 4,4% — с 8,6 млн человек до 9 млн человек. Башкортостан, Татарстан и Нижегородскую область можно назвать самыми старыми регионами ПФО. Число пенсионеров в трех регионах составляет более трети всех пенсионеров Поволжья. В Башкортостане их — 1,164 млн человек, в Татарстане — 1,124 млн человек, в Нижегородской области — 1,045 млн. По числу пенсионеров все три региона именно на тех же позициях держат лидерство уже который год подряд. При этом в Татарстане численность пенсионеров составляет 28,8% всего населения республики. В Башкортостане — 28,5%. В Нижегородской области — 32,3%.

Численность пенсионеров в регионах ПФО, тыс. человек, на 1 января

Регион 2013 2014 2015 2016 2017 значение изменение за год, в % значение изменение за год, в % значение изменение за год, в % Приволжский федеральный округ 8663,7 1,0% 8757,4 1,1% 8854,3 Республика Башкортостан 1089,2 1,5% 1107,2 1,7% 1123,1 Республика Марий Эл 195,4 1,5% 198,4 1,5% 201,4 Республика Мордовия 249,4 0,4% 250,5 0,4% 252,1 Республика Татарстан 1059,5 1,5% 1075,2 1,5% 1091,5 Удмуртская Республика 422,4 1,5% 428,8 1,5% 435 Чувашская Республика 347,2 1,1% 351,6 1,3% 356,7 Пермский край 768,5 0,5% 776,8 1,1% 783,5

До 2017 года доля работающих пенсионеров росла везде вне зависимости от богатства или бедности региона

Еще недавно пенсионеры были очень активными игроками на рынке труда, число работающих пенсионеров было велико почти во всех регионах, что было вызвано небольшой пенсией и дороговизной продуктов. Отчасти это помогало хоть как-то решать вопросы с дефицитом кадров особенно в условиях растущей экономики, когда возрастала потребность работодателей в рабочих. Во всех регионах с 2010 года доля работающих пенсионеров была более 25%, а к 2011—2013 годах составляла треть от всего числа ушедших на пенсию. В среднем по ПФО, доля работающих пенсионеров в 2010 году составляла 27,3%, в 2011 — 28,6%, в 2012 — 30,3%, в 2013 — 31,8%. Доля работающих пенсионеров ежегодно прирастало на 4-5%. К 2016 году доля работающих пенсионеров в ПФО составила уже 36,3%.

Что интересно, на число работающих пенсионеров практически не влияла экономическая ситуация в том или ином регионе. Пенсий очевидно не хватало всем вне зависимости от того, где проживал пенсионер, — в бедной Кировской области или богатом Татарстане. На пике 2016 года больше всего пенсионеров работало в Нижегородской области — 39,8%, или 414 тыс. человек. На втором месте — Кировская область, где армия работающих пенсионеров составляла 39,7% от всех ушедших на пенсию, или 173,2 тыс. человек. К кировским пенсионерам постепенно подбирались и татарстанские, доля которых в общем числе «стариков» составляла в 2016 году уже 39,6%, или 439,9 тыс. человек.

В 2017 году более 40% всех работающих пенсионеров вновь «ушли на пенсию». Почему?

Однако, казалось бы, все «внезапно» изменилось в 2017 году, когда доля работающих пенсионеров рухнула во всех регионах чуть ли не наполовину — в среднем на 43%. И опять же, вне зависимости от успехов в экономики того или иного региона. В Нижегородской области стало на 43% работающих пенсионеров меньше, в Кировской области — на 47%, в Татарстане — на 43%. Как следствие, доля работающих во всех регионах ПФО пенсионеров снизилась с 36,7% до 20,8%. В чем же дело?

Объясняется это внезапное желание пенсионеров вовсе не накатившей вдруг ленью и уж точно не всеобщим пенсионерским удовлетворением высокой пенсией (как была она маленькой, такой и осталась). А «финтом» правительства РФ, финтом, вызванным кризисом 2015 года, когда пенсионная кубышка начала стремительно уменьшаться (как известно, для покрытия госрасходов власти не гнушаются залезать в закрома Пенсионного фонда, считая его, видимо, этаким Стабфондом!). Так как сами власти ежегодно клятвенно уверяют, что никакие кризисы не помешают им расплачиваться по социальным обязательствам — отказаться индексировать пенсии, не говоря уже о снижении их величины, было бы смерти подобно. В итоге власти приняли как будто бы «соломоново решение»: просто отказались индексировать пенсии работающим пенсионерам!

Решение было принято в декабре тяжелого для экономики 2015 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым с 1 февраля 2016 года страховые и социальные пенсии повышались на 4%, а индексация пенсий работающих пенсионеров приостанавливалась. Для неработающих пенсионеров эта традиционная прибавка ничего фактически не означала (они бы возмутились, впрочем, по понятным причинам, если бы этой прибавки не было). Зато работающие пенсионеры оказались перед тяжелейшим выбором: либо работать, при возможности быть уволенными, либо сидеть «на печи» и получать стабильные пенсионные крохи. Тем более что власти РФ попытались еще и подманить работающих пенсионеров пунктом в законе, по которому индексацию пенсии они получали бы после того, как перестали бы работать (но, увы, далеко не сразу, а через 3 месяца).

В новейшем законопроекте (пока не принятом) появилось множество уточняющих поправок, смысл которых состоит в том, чтобы платить работающим пенсионерам как можно меньше. Фото Максима Платонова



Власти пошли еще дальше, и в СМИ появилась информация о намерении прекратить выплачивать работающим пенсионерам пенсию вообще! Объяснялось это тем, что запас Пенсионного фонда мелел на глазах: «из-за большого числа сокращений, а также шаткой экономической и финансовой ситуации в стране». Тогда-то, якобы, и заговорили об отмене пенсий работающим гражданам пенсионного возраста: «руководство страны провело расчеты, в результате которых было принято решение, что люди пенсионного возраста, зарабатывающие более миллиона в год, а это немногим больше чем 80 тысяч рублей ежемесячно, не нуждаются в помощи от государства и в состоянии самостоятельно позаботиться о себе». Поправка про «зарабатывающие более миллиона в год» в народные слухи не ушла (тем более что таковых в стране не больше 220 тыс. человек), а вот то, что, «кажется», работающие пенсионеры останутся ни с чем, решили многие работающие пенсионеры. Кроме того, в новейшем законопроекте (пока не принятом) появилось множество уточняющих поправок, смысл которых состоит в том, чтобы платить работающим пенсионерам как можно меньше (во всяком случае, меньше, чем не работающим). При этом, что очевидно, у государства вряд ли есть цель — заставить пенсионера отказаться от работы. Но это, увы, неизбежное следствие.

При этом ранее возобновление индексации пенсии работавшим, но уволившимся пенсионерам, начиналась через 3 месяца после того, как они уволятся (и эти месяцы старикам никак не компенсировались). В январе же 2018 года стало известно, что отныне работающим пенсионерам «возобновили индексацию пенсии». Это вовсе не означало выплаты этой самой индексированной пенсии работающим пенсионерам (такой вот парадокс). А означало следующее: после увольнения через 3 месяца индексацию пенсии возобновляют, но и эти 3 месяца старикам компенсируют (но по-прежнему не будут компенсировать те месяцы, когда пенсионер работал!).

210 тысяч «уволившихся» пенсионеров в Татарстане могли просто «уйти в тень»

Но дело было сделано, и в 2017 году почти половина прежде работающих пенсионеров опустила руки, испугавшись и слухов об отмене пенсии, и факта отмены индексации. Правда, как всегда в российской реальности, остается одно «но»: нельзя исключать, что работающие пенсионеры не «ушли в тень». Или же их «ушли в тень» работодатели, которым вряд ли нравилась перспектива одномоментно потерять — в том же Татарстане — 440 тыс. работников, которых сразу заменить молодыми кадрами невозможно. Тем более с учетом роста спроса работодателей на рабочую силу. Даже если учесть неофициальную безработицу Татарстана, которая в разы превышает официальную, то есть, 70,8 тыс. «голодных ртов», ищущих работу, и которым далеко еще до пенсии. В идеальной реальности, скажем, все 70,8 тыс. будут трудоустроены вместо уволенных/уволившихся пенсионеров. Но что делать с оставшимися 370 тысячью внезапно высвободившимися рабочими местами? Где тому же бизнесу взять такую армию работников? И при этом надо иметь в виду, что до сих пор пенсионеры были выгодны работодателям — им можно было платить меньше. Молодые кадры на рабочие места пенсионеров заманить гораздо сложнее.

Официально к концу 2017 года отказались увольняться и остались на работе всего 250,8 тыс. человек. Фото Максима Платонова



«Ушли ли в тень» те самые 43% ранее работавших татарстанцев или просто уволились, точно не скажет никто. Официально же к концу 2017 года отказались увольняться и осталось на работе всего 250,8 тыс. человек. 210 тысяч пенсионеров официально отказались трудиться и решили просто получать пенсию. В Нижегородской области работавших пенсионеров в 2016 году было 414 тыс., стало по итогам 2017 года всего 237,8 тыс. В Башкортостане было 386 тысяч пенсионеров-трудяг, осталось всего 224,5 тысячи.