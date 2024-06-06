Бизнес заставят задуматься о старости

К добровольному формированию пенсий хотят привлечь больше компаний

Минфин РФ несколько раз предпринимал попытки создания «добровольной» накопительной пенсионной системы. Фото: Реальное время

В России может появиться новый вид пенсий — корпоративные. Концепцию добровольного корпоративного обеспечения сейчас разрабатывает Минфин РФ. Сегодня в пенсии для своих сотрудников в основном инвестируют крупные госкорпорации. Остальному бизнесу хотят пообещать льготы от государства, например по налогу на прибыль, в обмен на участие в таких корпоративных программах. Большинство экспертов пока смотрят на идею довольно скептично. Впрочем, она вполне может «выстрелить» — на фоне жесткого дефицита квалифицированных кадров на рынке труда подобные пенсионные программы могут стать хорошим стимулом держаться за работу.

Новый пенсионный план

Минфин России планирует разработать концепцию корпоративного пенсионного обеспечения в стране с максимальным охватом для разных категорий работников, следует из презентации начальника отдела регулирования НПФ ведомства Наталии Каменской на конференции Investfunds Forum XV.

В планах министерства — законодательно предусмотреть корпоративное пенсионное обеспечение как отдельный вид добровольного пенсионного обеспечения, пояснила Каменская. Варианты налогового стимулирования корпоративных программ могут быть аналогичными тем, что существуют в рамках негосударственного пенсионного обеспечения: это освобождение работодателя от уплаты налога на прибыль с тех средств, которые будут направляться на программу долгосрочных сбережений.

Сейчас проникновение корпоративных пенсионных программ среди сотрудников на рынке составляет менее 10%, оценил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

О старости чаще беспокоятся женщины

В основном добровольно на пенсию, по данным СберНПФ, копят женщины (56%). Так, в 2023 году они накопили в фонде компании 8,7 млрд рублей, а мужчины — 6,3 млрд рублей.

В среднем ежемесячно россияне пополняют свои добровольные пенсионные накопления на 3,5 тысячи рублей. Женщины — на 3,3 тысячи, мужчины — на 3,7 тысячи.

Копить пенсии с работодателями также чаще предпочитают женщины — в 2023 году они заключили 59% таких договоров. В корпоративных пенсионных программах мужчины ежемесячно направляют на счета по 5,2 тысячи рублей, а женщины — 2,2 тысячи рублей.



«Число вкладчиков по негосударственному пенсионному обеспечению выросло на 1% и достигло 1,5 млн в 2023 году. В 2024 году рынок негосударственных пенсионных фондов перестанет быть пенсионным: мы ожидаем существенного смещения новых договоров в пользу программы долгосрочных сбережений. Копить с этим инструментом россияне смогут на образование, покупку недвижимости, свой бизнес. При этом рынок корпоративных пенсионных планов крупных работодателей существенно не изменится. На наш взгляд, корпоративный пенсионный счет и программа долгосрочных сбережений могут комплементарно сосуществовать в финансовом портфеле», — считает Александр Зарецкий.

Государство более 20 лет призывает самим копить на пенсию

«Государственная накопительная пенсионная система в России начала создаваться с 2002 года. В качестве ее основных целей называли достижение долгосрочной финансовой сбалансированности пенсионной системы, повышение уровня пенсионного обеспечения граждан и появление источника долгосрочных инвестиций для экономики. Фактически это был призыв государства к гражданам самим копить себе на пенсию, поскольку, с учетом демографических трендов, государство не видело возможности обеспечивать достойный уровень пенсий в рамках распределительной системы», — говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Был период, когда государство предлагало механизм софинансирования пенсионных отчислений в пределах 12 тысяч рублей в год. Однако с 2014 года государственная накопительная система была остановлена, — напоминает Беленькая. — Хотя работодатели, как и раньше, платят взносы за сотрудников, теперь эти средства идут не на индивидуальные пенсионные счета граждан, а на выплату действующим пенсионерам.

Уже сформированные накопления будущих пенсионеров оказались фактически заморожены. Хотя теоретически могут прирастать вследствие доходов от инвестирования управляющими компаниями.

С тех пор Минфин РФ несколько раз предпринимал попытки создания «добровольной» накопительной пенсионной системы. Так, с января этого года начала действовать программа долгосрочных сбережений, которая позволяет гражданам заключать договор с негосударственными пенсионными фондами на срок от 15 лет и вносить деньги для накопления сбережений, а также использовать прежние пенсионные накопления или взносы, которые делает работодатель. В ней предусмотрены определенные налоговые стимулы, программа софинансирования. Основной проблемой, по мнению Беленькой, является слишком высокий уровень экономической неопределенности и отсутствие уверенности в том, что правила не будут вновь изменены через какое-то время, чтобы «замораживать» накопления на столь длительный срок.

«Теоретически, если для работодателя участие в корпоративной программе будет добровольным и взносы в систему будут компенсированы снижением налоговой нагрузки, это могло бы быть интересно — как один из инструментов «соцпакета», способствующий долгосрочной лояльности ключевых сотрудников, — соглашается она. — Но и здесь это может быть скорее справедливо для крупных стабильных компаний и для госсектора».

К тому же непонятно, будет ли готов Минфин в реальности мириться с недополученным налогом на прибыль, если система действительно получит распространение. «Скорее всего, обсуждение параметров этой системы займет еще длительное время», — считает Ольга Беленькая.

Будущее инициативы будет зависеть от «дизайна льгот»

— Основная проблема с добровольными пенсионными накоплениями в том, что эти программы плохо работают без принудительного формирования либо без участия работодателей или сильных профсоюзов, — дал комментарий главный экономист «Эксперт РА», доцент экономфака МГУ Антон Табах.

«Если мы посмотрим на то, кто у нас cегодня реально инвестирует в пенсионные продукты, то увидим, что это преимущественно сотрудники крупнейших корпораций, например «Газпрома» или РЖД. Там эти программы активно и вполне успешно действуют, — добавляет он. — Пул таких компаний необходимо расширять. Надо к этому привлекать и других работодателей. Сегодня это слабое место почти всех программ».

Поэтому идея Минфина, по мнению Табаха, выглядит достаточно здраво, тем более собираются действовать не кнутами, а пряниками. «Сейчас эта инициатива похожа на Программу долгосрочных сбережений, которая разработана по лучшим международным стандартам. Как в итоге получится, посмотрим, — оценивает Табах. — Не надо думать, что у нас в моменте большое количество работодателей, готовых вкладываться в работников, и работников, готовых на это подписываться, за пределами тех крупнейших корпораций, которые уже такие программы применяют».

Пока остаются открытыми вопросы, как это все будет совмещаться с нестабильностью финансовых рынков и какая будет роль у государства. «Индустрия НПФ за последнее время очень сильно консолидировалась. Все крупнейшие НПФ принадлежат крупнейшим банкам, часто государственным, являются ответвлениями их финансовых империй. Но зато никто не лопается, как это было в 2015 году», — отметил эксперт. — В целом будущее данной инициативы будет зависеть от «дизайна льгот». «В условиях кадрового голода вполне возможно, что многие компании подключатся, поскольку пенсионные программы — одни из важных элементов удержания сотрудников. Вопрос — какие будут правила и насколько удобно будет софинансирование».

«На самом деле, не надо ставить наполеоновских целей. Скорее всего, предложенные меры расширят участие в пенсионных программах, а вот масштаб зависит от конкретики», — резюмировал Антон Табах.



Первоначально организация должна изыскать средства на программу долгосрочных сбережений, потом государство будет освобождать от уплаты налога на прибыль, снижая затраты работодателя на 25%. Фактически у работодателя растут издержки, из которых четверть будет возмещаться государством, — отметил экономист и глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

Не все бизнес-структуры готовы идти на повышение своих затрат, не повышающих их конкурентоспособность на рынке труда. «Во-первых, работников младше 40—50 лет мало волнуют размеры их будущих пенсий. Во-вторых, рост пенсионных накоплений в НПФ, как правило, существенно ниже инфляции. А людей интересуют их доходы здесь и сейчас. Кроме того, бюджетники остаются за бортом предложений», — подчеркнул он.