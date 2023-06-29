Кадровый голод усиливается: обзор рынка труда

Официальных безработных в республике становится все меньше

Безработица в Татарстане снижается с 2020 года, когда в мае на фоне антиковидных ограничений и закрытия предприятий торговли она достигала максимальных значений. В мае этого года официально зарегистрированная безработица в республике находится на рекордно низком уровне — 0,31%. Что это означает для экономики и рынка труда и насколько остро сегодня стоит вопрос дефицита кадров — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Как в Татарстане сокращалась безработица?

В мае 2023 года уровень регистрируемой безработицы в Татарстане достиг 0,31% — это рекордно низкий показатель за последние 4 года. Для сравнения, в мае 2020 года уровень безработицы составлял 2,9% — почти на 90% выше текущего уровня. С тех пор безработица в Татарстане сокращалась: в мае 2021-го — до 1,06%, а в мае 2022 года — до 0,52%.

Источник: realnoevremya.ru

Уровень безработицы в республике отличается от района к району. Наиболее высокий уровень в мае 2023 года зафиксирован в Нижнекамском, Сармановском и Сабинском районах. В десятку районов с наиболее высокой безработицей также вошли Казань, Верхнеуслонский, Муслюмовский, Елабужский, Бавлинский, Черемшанский и Высокогорский районы.

Источник: realnoevremya.ru

Наиболее низкий уровень безработицы отмечается в Лаишевском, Мензелинском, Ютазинском, Буинском, Заинском, Зеленодольском, Рыбно-Слободском, Лениногорском, Актанышском и Алькеевском районах.

Источник: realnoevremya.ru

Негативный фактор для экономики



«Показатели статистики достаточно точно отражают истинное положение дел на рынке труда, так как число безработных действительно снижается, — комментирует официальные цифры глава компании «РТ-Инвест» и экономист Рустем Шайахметов. — Однако число официально зарегистрированных безработных в большинстве случаев не отражает реальную ситуацию на рынке труда, так как не все безработные регистрируются в официальных органах, поэтому делать какие-либо выводы, опираясь на эти показатели, не стоит».

«Существующий очень низкий уровень безработицы, является негативным фактором. Оптимальной для социально-экономического развития является безработица в 5—6%. Более низкие показатели свидетельствуют о дефиците рабочей силы», — говорит Шайахметов.

Основная причина дефицита рабочей силы в России — последствия демографической ситуации 90-х годов прошлого века. Провал в демографической политике привел к существенному снижению доли молодого поколения в возрастной структуре российского населения.

«Если в 2012 году доля населения в возрасте от 20 до 35 лет составляла 24,5%, то в 2022 году — 18,3%. Доля населения в возрасте 20—24 года (это активный возраст начала работы) в прошлом году была 4,7%, населения в возрасте 60—64 (возраст ухода на пенсию) — 7,1%, — приводит цифры Шайахметов. — Восполнить работников, уходящих на пенсию, за счет коренного населения можно только на 66%. В результате чего сейчас из-за этого ежегодно формируется дефицит в размере 600 тысяч человек. В допандемийный период он компенсировался за счет трудовой миграции».



В развитых странах дефицит рабочей силы восполняется за счет мигрантов и совершенствования демографической политики. В Германии новые меры стимулирования рождаемости повысили число новорожденных в последние годы на 15—20%. Сейчас в ФРГ уровень рождаемости выше, чем в Российской Федерации.

Сегодня в России значительно снизилось число трудовых мигрантов из других стран, отмечает эксперт. Это связано со снижением их реальных доходов в России, а также переориентацией потоков трудовых мигрантов в арабские и западноевропейские страны и Турцию, где существуют возможности более высоких заработков, чем в нашей стране.

Сегодня в России значительно снизилось число трудовых мигрантов из других стран, отмечает эксперт. Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

«Эффективные механизмы повышения рождаемости как стратегические меры по повышению устойчивости социально-экономического развития страны в долговременной перспективе в России не применяются. Это сформирует острый дефицит рабочей силы в Российской Федерации через 20—25 лет», — прогнозирует экономист.

Дефицит рабочей силы значительно снижает темпы экономического развития страны. Кроме того, за счет снижения численности населения уменьшается внутренний спрос, что отражается на торговле, потреблении продуктов питания, автомобилей и жилищном строительстве.

Дефицит кадров сейчас максимальный



Дефицит кадров — фундаментальная проблема рынка труда не только в Татарстане, но и в России в целом. За май в республике было размещено более 36 тысяч вакансий и 113,5 тысячи резюме, отмечают в пресс-службе hh.ru в Поволжье.

В численном соотношений вакансий меньше, чем резюме, но нужно понимать, что есть такой показатель как уровень конкуренции — он рассчитывается как соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий. Уровень конкуренции (так называемый «hh.индекс») по итогам мая составил 3,1 резюме на одну вакансию. В апреле 2023 индекс был выше — 3,5. В апреле —мае 2022-го составлял 5,3.

Источник realnoevremya.ru

Данные hh.ru

Показатель ниже 3,9 резюме на вакансию считается рынком соискателя, то есть ситуацией, когда работодатели конкурируют за работников. Показатель «hh.индекса» от 4 до 8 пунктов означает здоровую конкуренцию. Выше 8 резюме на одну вакансию — рынок работодателя, соискатели конкурируют за рабочие места, а работодатели могут придирчиво выбирать сотрудников.

С начала 2023 года «hh.индекс» достиг минимального значения, то есть дефицит кадров сейчас максимальный.

Дефицит кадров сложился по ряду причин: это демография (демографическая яма 90-х и дефицит молодежи на рынке труда), естественная убыль и миграционный отток населения (с начала 2022 года по декабрь 2022 года, по данным Росстата, население России снизилось более чем на полмиллиона человек), отмечают в пресс-службе hh.ru. Также часть трудовых ресурсов оттягивает частичная мобилизация.

Дефицит молодежи будет сохраняться, так как число детей до 10 лет сейчас также очень небольшое, и когда они войдут в наиболее продуктивный с точки зрения труда возраст, молодой рабочей силы снова будет недостаточно, прогнозируют в hh.ru.

Самыми дефицитными по итогам мая являются специалисты сферы автомобильного бизнеса. Фото realnoevremya.ru

Самыми дефицитными специалистами в Татарстане по итогам мая являются специалисты сферы автомобильного бизнеса — на одну вакансию для них приходится всего 1,4 резюме. Также в список наиболее дефицитных кадров, индекс в которых ниже среднего по рынку труда в регионе, попали сотрудники из сфер розничной торговли (1,7), рабочий персонал (1,9), медики (2), специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (2,4), строительству и недвижимости (2,5), производству и сервисному обслуживанию (2,7), транспорту, логистике и перевозкам (2,9).

Что касается айтишников, о дефиците которых часто спорят, ситуация здесь неоднозначная: вакансий не становится кратно больше, а число соискателей пополняется за счет «джунов», в том числе тех, которые закончили трехмесячные курсы (есть даже резюме от соискателей до 18 лет). Крепких «мидлов» и «сеньоров» по-прежнему не так много, но в итоге дефицита кадров в ИТ-сфере в Татарстане сейчас не наблюдаем, прокомментировали в пресс-службе hh.ru.

Пандемия и «удаленка» изменили рынок труда

«Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в июне 2023 года сообщил, что зафиксированный уровень безработицы в 3,3% — самый низкий показатель в истории современной России. Это во многом обусловлено тем, что сейчас стало доступно больше возможностей для трудоустройства граждан независимо от их места жительства и графика работы. Работодатели все чаще предлагают вакансии с неполной занятостью — в июне их число по стране увеличилось в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Вдвое возросло количество предложений с удаленным форматом», — прокомментировал Наиль Хафизов, региональный представитель «Авито Работы» в Республике Татарстан.



— В Татарстане работодатели стали предлагать частичную занятость в 2,4 раза чаще, а удаленных вакансий стало в 2,2 раза больше. Еще один фактор, влияющий на снижение безработицы, — прирост числа предложений для кандидатов без опыта. По данным «Авито Работы», число таких вакансий по стране в 2023 году увеличилось в 3 раза по сравнению с прошлым годом, а в Татарстане — в 2,7 раза.

Самая высокая соискательская активность в Татарстане, по словам Хафизова, у водителей такси и дорожных рабочих. Прирост откликов для последней вакансии обусловлен началом сезона в отрасли строительства, в частности, активными фазами работ на трассе Казань — Екатеринбург и на автомагистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Среди офисных вакансий на первом месте по уровню соискательской активности оказались менеджеры по персоналу, на втором — IT-специалисты.

Самые распространенные в Татарстане вакансии на июнь 2023 года — водитель такси и продавец-консультант, а среди офисных профессий — менеджер по продажам, администратор и менеджер по работе с клиентами.