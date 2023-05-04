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Контрнаступление Украины уже началось? / «Реальное время Live»

16:45, 04.05.2023 3 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Контрнаступление Украины уже началось? / «Реальное время Live»

Основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин накануне заявил о том, что фактически контрнаступление ВСУ уже началось. Материал с аналогичной информацией опубликовал также американский телеканал CNN, да и официальные лица США говорили о том же: госсекретарь Энтони Блинкен пару дней назад утверждал, что наступление Украины начнется уже на днях. Пригожин же подчеркнул, что тема с контрнаступлением стоит особенно остро не только вследствие атаки беспилотников на Кремль, о которой мы рассказывали вчера, но и в связи со снарядами, необходимыми для продвижения в Артемовске. Стоит отметить, что в Сети появляется информация о том, что украинское контрнаступление не ставит перед собой цель успешного продвижения вглубь бывшей украинской территории, а необходимо якобы для того, чтобы организовать ядерную провокацию для дискредитации России. Подробнее о том, что сейчас известно о деталях украинского наступления, поговорим сегодня в нашем обзоре «Реальное время Live».

«Реальное время»
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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 04 май
    ну Погожин сказал, что началось
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    Анонимно 04 май
    страшно от таких новостей
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  • Анонимно 04 май
    Пусть все будет хорошо!
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