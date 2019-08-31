Фотомарафон «100-летие ТАССР»: воспитательницы с детьми на детплощадке, 1925 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 13-я
Молодая советская власть провозгласила женщину свободной и пыталась наградить ее правами. В том числе — правом (а точнее, обязанностью) работать на благо своей новой советской родины. А взамен попыталась решить вопрос с детьми.
Забота о детях издревле лежала на женщине, она должна была сама уметь справиться и с хозяйством, и с малышами, и (если это была деревня) с работой в поле. Детская смертность была огромной не только из-за болезней, которые не умели лечить. Просто пока мать работала, грудных младенцев она оставляла на чуть более старших детей, а тех — на немощных стариков. Вот и случались с детьми, предоставленными самим себе, всякие беды.
В советской России попытались системно решать вопрос с работой для женщин, в том числе организовывая детские дошкольные учреждения. О детских садах, работающих по современным стандартам, мечтать пока не приходилось, и в основном начинали с детплощадок, работавших летом. Это освобождало женские руки в деревнях: сдав детей на детплощадку, где за ними присматривали, а иногда даже кормили, мать могла идти работать в поле.
Кроме детплощадок, работали еще и круглосуточные ясли, и детские сады. Отличие детплощадок заключалось в том, что здесь дети большую часть времени проводили на воздухе. С ними пытались даже заниматься: читали сказки, рассказывали стихи, давали зачатки дошкольного образования.
Их организовывали по всему Советскому Союзу: широко известна фотография из села Коломенское, где дети держат в руках плакат с надписью «Мы отпустим мать на грядку и пойдем на детплощадку». Суть была именно в том, чтобы облегчить крестьянкам работу в поле и снять с них необходимость следить за детьми. В городе детплощадки организовывали при предприятиях: дети работниц фабрик и заводов тоже находились под присмотром, а иногда — и кормились за счет государства.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан.
Мы будем рады помощи наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Но сперва по "сути":
"Суть была именно в том, чтобы облегчить крестьянкам работу в поле и снять с них необходимость следить за детьми".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/149949-proekt-ot-tatarii-k-tatarstanu-chast-13-ya
Читая решения всевозможных съездов, пленумов и праздничных заседаний понимаешь, что суть государственных дошкольных, школьных и вузовских "учреждений" была совершенно другая.
Целью ясель, детских садов, школ, техникумов, институтов и университетов, созданных марксистами, было ВОСПИТАНИЕ, создание НОВОГО человека - беспредельно преданного "идеалам" марксизма-коммунизма и своим вождям.
И одной из задач для достижения поставленной цели было отрыв, отчуждение от родителей, которых по мнению марксистов-террористов уже нельзя было перевоспитать.
И марксисты-террористы были правы - чтобы создать бездумного "человека", послушно выполняющего все приказы "начальников" надо было разрушить семью.
Помните пионера Павлика Морозова - донесшего на своего отца и отправившего его на смерть?
И даже в 1960-годы авторитет воспитательницы, учительницы и красного профессора был несоизмеримо выше авторитета отца и матери.
И мечта международных марксистов-террористов осуществилась - семья практически разрушена по всей территории планеты Земля.
Главный авторитет ныне - это реклама.
Удивительно и страшно наблюдать, например, как по "постановлению" международной рекламы (заменивших постановления международных марксистов-террористов) на планете Земля сотни миллионов женщин начинают укорачивать или удлинять юбки (от 12-летних школьниц до 85-летних пенсионерок), или мазать кожу "омолаживающим" кремом и т.д.
А крестьянки бы работали на марксистов в поле и с детьми, как это они делали и до марксистов-террористов.
Как-то странно.
А где же же мужское воспитание?
Или мужское воспитание уже не требуется современной цивилизации?
Для общества всеобщего потребления всего требуется потребитель с женской психологией?
По статистике более 805 всех покупок совершают женщины.
И если для управления мужчинами требуется грубая физическая сила - армия, полиция и т.д., то для управления женщинами требуется лишь хорошая реклама (своеобразная форма идеологии).
А реклама дешевле армии и полиции.
На представленных фотографиях хорошо видно, что женщины-воспитательницы это "богини и царицы" (как для мужчин "Б-г и Царь") для маленьких детей.
Может быть поэтому "молодежь" до 40 лет инфантильна?
Т.е. обладает "детским" сознанием и психологией.
Тогда как ранее взрослели у 16 годам.
А ныне половозрастное "взросление" наступает к 14 ("девочки" начинают копировать взрослых женщин вплоть до половой жизни и частой смены половых "партнеров" - статистика), а сознание остается на уровне японских мультиков.
Не даром основную идеологическую обработку международные марксисты-террористы направили на женщин - "освободили" женщин, дали им полную "свободу" вплоть до выбора и частой смены половых "партнеров", "свободная любовь", "теория стакана воды" и т.д.
Мужчина марксистами "выставлялся", как тиран и закабалитель женщин.
А уж "освобождение" "женщин Востока" отдельная крайне интересная тема.