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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: воспитательницы с детьми на детплощадке, 1925 год

07:00, 31.08.2019 2 Сюжет: К 100-летию ТАССР

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 13-я

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: воспитательницы с детьми на детплощадке, 1925 год Фото: из фондов Национального музея РТ

Молодая советская власть провозгласила женщину свободной и пыталась наградить ее правами. В том числе — правом (а точнее, обязанностью) работать на благо своей новой советской родины. А взамен попыталась решить вопрос с детьми.

Забота о детях издревле лежала на женщине, она должна была сама уметь справиться и с хозяйством, и с малышами, и (если это была деревня) с работой в поле. Детская смертность была огромной не только из-за болезней, которые не умели лечить. Просто пока мать работала, грудных младенцев она оставляла на чуть более старших детей, а тех — на немощных стариков. Вот и случались с детьми, предоставленными самим себе, всякие беды.

В советской России попытались системно решать вопрос с работой для женщин, в том числе организовывая детские дошкольные учреждения. О детских садах, работающих по современным стандартам, мечтать пока не приходилось, и в основном начинали с детплощадок, работавших летом. Это освобождало женские руки в деревнях: сдав детей на детплощадку, где за ними присматривали, а иногда даже кормили, мать могла идти работать в поле.

Обед на детплощадке. Казань, 1927 год. Фото из фондов Национального музея РТ

Кроме детплощадок, работали еще и круглосуточные ясли, и детские сады. Отличие детплощадок заключалось в том, что здесь дети большую часть времени проводили на воздухе. С ними пытались даже заниматься: читали сказки, рассказывали стихи, давали зачатки дошкольного образования.

Их организовывали по всему Советскому Союзу: широко известна фотография из села Коломенское, где дети держат в руках плакат с надписью «Мы отпустим мать на грядку и пойдем на детплощадку». Суть была именно в том, чтобы облегчить крестьянкам работу в поле и снять с них необходимость следить за детьми. В городе детплощадки организовывали при предприятиях: дети работниц фабрик и заводов тоже находились под присмотром, а иногда — и кормились за счет государства.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан.

Мы будем рады помощи наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:27
    Прекрасные фотографии - несут массу интересной информации.

    Но сперва по "сути":

    "Суть была именно в том, чтобы облегчить крестьянкам работу в поле и снять с них необходимость следить за детьми".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/149949-proekt-ot-tatarii-k-tatarstanu-chast-13-ya

    Читая решения всевозможных съездов, пленумов и праздничных заседаний понимаешь, что суть государственных дошкольных, школьных и вузовских "учреждений" была совершенно другая.

    Целью ясель, детских садов, школ, техникумов, институтов и университетов, созданных марксистами, было ВОСПИТАНИЕ, создание НОВОГО человека - беспредельно преданного "идеалам" марксизма-коммунизма и своим вождям.

    И одной из задач для достижения поставленной цели было отрыв, отчуждение от родителей, которых по мнению марксистов-террористов уже нельзя было перевоспитать.
    И марксисты-террористы были правы - чтобы создать бездумного "человека", послушно выполняющего все приказы "начальников" надо было разрушить семью.

    Помните пионера Павлика Морозова - донесшего на своего отца и отправившего его на смерть?

    И даже в 1960-годы авторитет воспитательницы, учительницы и красного профессора был несоизмеримо выше авторитета отца и матери.

    И мечта международных марксистов-террористов осуществилась - семья практически разрушена по всей территории планеты Земля.

    Главный авторитет ныне - это реклама.

    Удивительно и страшно наблюдать, например, как по "постановлению" международной рекламы (заменивших постановления международных марксистов-террористов) на планете Земля сотни миллионов женщин начинают укорачивать или удлинять юбки (от 12-летних школьниц до 85-летних пенсионерок), или мазать кожу "омолаживающим" кремом и т.д.

    А крестьянки бы работали на марксистов в поле и с детьми, как это они делали и до марксистов-террористов.
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  • Анонимно 10:00
    В яслях "воспитывают" одни женщины, в детских садах воспитывают одни женщины, в школах - женщины, в техникумах - женщины, уже и в университетах воспитывают в основном женщины.

    Как-то странно.
    А где же же мужское воспитание?
    Или мужское воспитание уже не требуется современной цивилизации?
    Для общества всеобщего потребления всего требуется потребитель с женской психологией?
    По статистике более 805 всех покупок совершают женщины.

    И если для управления мужчинами требуется грубая физическая сила - армия, полиция и т.д., то для управления женщинами требуется лишь хорошая реклама (своеобразная форма идеологии).
    А реклама дешевле армии и полиции.

    На представленных фотографиях хорошо видно, что женщины-воспитательницы это "богини и царицы" (как для мужчин "Б-г и Царь") для маленьких детей.

    Может быть поэтому "молодежь" до 40 лет инфантильна?
    Т.е. обладает "детским" сознанием и психологией.
    Тогда как ранее взрослели у 16 годам.
    А ныне половозрастное "взросление" наступает к 14 ("девочки" начинают копировать взрослых женщин вплоть до половой жизни и частой смены половых "партнеров" - статистика), а сознание остается на уровне японских мультиков.

    Не даром основную идеологическую обработку международные марксисты-террористы направили на женщин - "освободили" женщин, дали им полную "свободу" вплоть до выбора и частой смены половых "партнеров", "свободная любовь", "теория стакана воды" и т.д.
    Мужчина марксистами "выставлялся", как тиран и закабалитель женщин.
    А уж "освобождение" "женщин Востока" отдельная крайне интересная тема.
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