Фотомарафон «100-летие ТАССР»: воспитательницы с детьми на детплощадке, 1925 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 13-я

Фото: из фондов Национального музея РТ

Молодая советская власть провозгласила женщину свободной и пыталась наградить ее правами. В том числе — правом (а точнее, обязанностью) работать на благо своей новой советской родины. А взамен попыталась решить вопрос с детьми.



Забота о детях издревле лежала на женщине, она должна была сама уметь справиться и с хозяйством, и с малышами, и (если это была деревня) с работой в поле. Детская смертность была огромной не только из-за болезней, которые не умели лечить. Просто пока мать работала, грудных младенцев она оставляла на чуть более старших детей, а тех — на немощных стариков. Вот и случались с детьми, предоставленными самим себе, всякие беды.

В советской России попытались системно решать вопрос с работой для женщин, в том числе организовывая детские дошкольные учреждения. О детских садах, работающих по современным стандартам, мечтать пока не приходилось, и в основном начинали с детплощадок, работавших летом. Это освобождало женские руки в деревнях: сдав детей на детплощадку, где за ними присматривали, а иногда даже кормили, мать могла идти работать в поле.

Обед на детплощадке. Казань, 1927 год. Фото из фондов Национального музея РТ

Кроме детплощадок, работали еще и круглосуточные ясли, и детские сады. Отличие детплощадок заключалось в том, что здесь дети большую часть времени проводили на воздухе. С ними пытались даже заниматься: читали сказки, рассказывали стихи, давали зачатки дошкольного образования.

Их организовывали по всему Советскому Союзу: широко известна фотография из села Коломенское, где дети держат в руках плакат с надписью «Мы отпустим мать на грядку и пойдем на детплощадку». Суть была именно в том, чтобы облегчить крестьянкам работу в поле и снять с них необходимость следить за детьми. В городе детплощадки организовывали при предприятиях: дети работниц фабрик и заводов тоже находились под присмотром, а иногда — и кормились за счет государства.

Людмила Губаева