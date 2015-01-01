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Криптовалютный бум

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Криптовалютный бум

Всего два года назад слова «блокчейн», «биткоин», «криптовалюта» впервые появились в нашем лексиконе, а сегодня майнинг криптовалют идет в промышленных масштабах, а их применение обсуждается на уровне правительства. О стремительном развитии криптовалютного бума в России — в сюжете «Реального времени».

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