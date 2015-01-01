Криптовалютный бум
Сюжет 15 материалов
Всего два года назад слова «блокчейн», «биткоин», «криптовалюта» впервые появились в нашем лексиконе, а сегодня майнинг криптовалют идет в промышленных масштабах, а их применение обсуждается на уровне правительства. О стремительном развитии криптовалютного бума в России — в сюжете «Реального времени».
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опросЭкономика 15 сент, 14:52 7 А вы понимаете, что такое криптовалюты и блокчейн?
- Экономика 15 сент, 07:00 15 «Криптовалюта и ICO интересны государству с точки зрения наблюдения, но не внедрения» Интервью с руководителем межведомственной группы Госдумы РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты Элиной Сидоренко
- 30 авг, 07:00 7 Виталик Бутерин, Ethereum: «Встреча с Владимиром Путиным, думаю, сильно помогла» Минниханов в Иннополисе обещал не отказываться от нефти, а основатель криптовалюты рекламировал Татарстан и помогал гостю из Казахстана вернуть сбережения
- 03 авг, 07:00 18 Узда для «демократизирующей финансовой силы»: нужно ли регулировать процедуру ICO? Эксперты уверены, что практика США по приравниванию токенов к ценным бумагам применима и в РФ, но сначала нужно определиться в целом со статусом криптовалют
- 01 июля, 12:00 13 «Нельзя брать взятку борзыми щенками, но нигде не написано о биткоине» Эксперты рассказали, каким будет российский закон о криптовалютах
- 21 июня, 12:00 10 «Биткоиновая лихорадка» погнала казанцев за видеокартами в США Перекупщики наживаются на желании россиян обогатиться и взвинчивают цены на компьютерное «железо», которое стремительно исчезает из магазинов
- 24 нояб, 07:00 5 «Экономика будущего будет принципиально иная, в ней будет править Его Величество Программный Код» Рецензия обозревателя «Реального времени» на «добротный науч-поп» Мелани Свон «Блокчейн. Схема новой экономики»