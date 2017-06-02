Планы на 10 лет: ОАО «ТАИФ» и Linde AG подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Сегодня, 2 июня, во второй день Петербургского международного экономического форума, в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и премьер-министра Баварии (ФРГ) Хорста Зеехофера главный операционный директор Linde AG Кристиан Брух и генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, определяющий основные направления совместной деятельности на 10 лет. На подписании также присутствовали глава технологического холдинга «Сименс АГ» Джо Кэзер и президент «Сименс» в России Дитрих Меллер.

Меморандум подразумевает целый ряд контрактов и по газоразделению, и по техническим газам, и самое главное — по четырем этапам этиленового комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехим». И первым этапом меморандума стало базовое соглашение на проектирование, поставку оборудования, выполнение услуг по пуску в эксплуатацию первого этапа олефинового комплекса мощностью 1 200 тыс. тонн по этилену — нового производства ЭП-600. Соглашение подписали генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и управляющий директор подразделения инжиниринг Linde AG Джон ван дер Велден.

