ПМЭФ-2017: экономическая элита России и Татарстана на площадке форума

11:54, 01.06.2017 Сюжет: ПМЭФ-2017 50 5
Церемония торжественного открытия ПМЭФ Церемония торжественного открытия ПМЭФ Церемония торжественного открытия ПМЭФ Церемония торжественного открытия ПМЭФ Церемония торжественного открытия ПМЭФ Церемония торжественного открытия ПМЭФ Церемония торжественного открытия ПМЭФ
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  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Церемония торжественного открытия ПМЭФ
    Лина Саримова
  • Церемония торжественного открытия ПМЭФ
  • Церемония торжественного открытия ПМЭФ
    Лина Саримова
  • Церемония торжественного открытия ПМЭФ
    Лина Саримова
  • Церемония торжественного открытия ПМЭФ
    Лина Саримова
  • Церемония торжественного открытия ПМЭФ
    Лина Саримова
  • Церемония торжественного открытия ПМЭФ
    Лина Саримова

Сегодня, 1 июня, стартовал Петербургский международный экономический форум. Площадкой для проведения ПМЭФ в этом году стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Впереди у участников ПМЭФ целых три дня встреч, пресс-конференций, подписаний и заседаний. «Реальное время» продолжает следить за событиями форума.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 01 июня
    чьи фото?
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    Анонимно 01 июня
    Лины Саримовой
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  • Анонимно 01 июня
    что это за батюшка на 37 фотке?
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  • Анонимно 01 июня
    Никифоров хороший такой :)
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  • Анонимно 01 июня
    Знакомые всё лица
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