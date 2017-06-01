ПМЭФ-2017: экономическая элита России и Татарстана на площадке форума

Сегодня, 1 июня, стартовал Петербургский международный экономический форум. Площадкой для проведения ПМЭФ в этом году стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Впереди у участников ПМЭФ целых три дня встреч, пресс-конференций, подписаний и заседаний. «Реальное время» продолжает следить за событиями форума.
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