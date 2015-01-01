KazanSummit-2017
Сюжет 34 материала
18 мая в Казани стартовал очередной международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit. Ключевой темой саммита 2017 года станут исламские инвестиции в контексте международных экономических отношений. На площадке форума работают корреспонденты и "Выездная редакция" интернет-газеты "Реальное время".
- 20 мая, 07:00 19 Развлечение для миллионеров: Фатима уговаривала арабских шейхов инвестировать в соколиную охоту в Татарстане В заключительный вечер KazanSummit гостям с Ближнего Востока презентовали королевские развлечения и ждали спонсорских денег
- 19 мая, 17:20 4 ВЭБ построит мост в исламский мир через Абу-Даби, Иран и Бахрейн KazanSummit об исламских финансах. День второй
- 19 мая, 16:55 2 Глава АИР Талия Минуллина подвела предварительные итоги KazanSummit 2017
- 19 мая, 13:58 4 Замминистра экономики ОАЭ: «В Татарстане иностранцы не чувствуют себя чужими»
- 19 мая, 13:21 2 Турецкий бизнес привлечет инвесторов в Свияжский мультимодальный центр
- 19 мая, 12:02 1 «Казань Экспо» введут в эксплуатацию осенью 2017 года
- 19 мая, 10:37 2 Рафис Бурганов, депутат Госсовета РТ: «Исламский мир — это не какая-то каста, это целые государства»
- 19 мая, 10:09 1 Вугар Фарман Алиев, КПМГ: ЦБ и Госдума заинтересованы в изменении законов для внедрения исламского банкинга
- 19 мая, 09:10 1 Глава первого в России халяльного стейк-хауса: «Удивительно, но я не знаю конкурентов»
- 19 мая, 07:00 15 Есть такая традиция: каждый год мы с друзьями на KazanSummit обсуждаем исламский банкинг… Что мешает исламскому банкингу в России?
- 18 мая, 17:07 2 Башкирская «Пакер» и «Татнефть» построят в Ютазинском районе новый завод
- 18 мая, 15:03 2 Глава Корпорации экспорта РТ: главные конкуренты Татарстана — Украина и Белоруссия
- 18 мая, 13:42 35 «СМИ-онлайн»: как участники KazanSummit обсуждали профилактику экстремизма в соцсетях
- 18 мая, 13:21 2 Антон Грачев, IT-парк: о халяльном IT и новых возможностях для стартапов найти инвесторов
- 18 мая, 12:59 1 Пакистанская компания присоединится к развитию рынка халяль и исламского банкинга в Татарстане
- 18 мая, 11:26 2 Пакистан и Россия начнут сотрудничать в производстве халяльного мяса
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выездная редакция18 мая, 10:55 17 KazanSummit-2017: ключевые заявления и эксклюзивные комментарии