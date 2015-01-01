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KazanSummit-2017

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KazanSummit-2017
Фото: Максим Платонов

18 мая в Казани стартовал очередной международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit. Ключевой темой саммита 2017 года станут исламские инвестиции в контексте международных экономических отношений. На площадке форума работают корреспонденты и "Выездная редакция" интернет-газеты "Реальное время".

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