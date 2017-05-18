Выездная редакция «Реального времени» на KazanSummit-2017: в студии и «за кулисами»

20:59, 18.05.2017 Сюжет: KazanSummit-2017 93
Посол Албании в России Арбен Газиони Посол Албании в России Арбен Газиони Президент Lahore Chamber of Commerce & Industry Абдул Басит Президент Lahore Chamber of Commerce & Industry Абдул Басит Директор пакистанской компании Habib Rafiq (PVT) LTD Халид Рафик Директор пакистанской компании Habib Rafiq (PVT) LTD Халид Рафик Директор по маркетингу компании Habib Rafiq International (PVT) LTD Шахид Хасан Директор по маркетингу компании Habib Rafiq International (PVT) LTD Шахид Хасан Глава Punjab Halal Development Agency Джастис Хабиб-ур-Рахман Хан Глава Punjab Halal Development Agency Джастис Хабиб-ур-Рахман Хан Директор IT-парка Антон Грачев Директор IT-парка Антон Грачев Основатель британской OXAcademy Сайед Шахзад Основатель британской OXAcademy Сайед Шахзад Президент компании Alliance в России, на Среднем Востоке и в Африке Шериф Камель Президент компании Alliance в России, на Среднем Востоке и в Африке Шериф Камель Гендиректор Корпорации экспорта РТ Айрат Назмеев Гендиректор Корпорации экспорта РТ Айрат Назмеев Глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев Глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев Директор научно-производственной фирмы «Октябрьский Пакер» Марат Нагуманов Директор научно-производственной фирмы «Октябрьский Пакер» Марат Нагуманов Глава Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов Глава Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов Генеральный директор халяльного стейк-хауса «ИTLE» Руслан Хайрутдинов Генеральный директор халяльного стейк-хауса «ИTLE» Руслан Хайрутдинов Начальник управления внешнеэкономических связей департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Иван Тимкин Начальник управления внешнеэкономических связей департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Иван Тимкин Партнер КПМГ, руководитель практики по работе с финансовыми учреждениями (Россия и СНГ) Вугар Фарман Алиев Партнер КПМГ, руководитель практики по работе с финансовыми учреждениями (Россия и СНГ) Вугар Фарман Алиев Глава Фонда прямых инвестиций Руслан Халилов Глава Фонда прямых инвестиций Руслан Халилов Председатель правительства Республики Ингушетия Руслан Гагиев Председатель правительства Республики Ингушетия Руслан Гагиев Директор департамента развития бизнеса ООО «Казань Экспо» Адель Нагуманов Директор департамента развития бизнеса ООО «Казань Экспо» Адель Нагуманов Министр экономики РТ Артем Здунов Министр экономики РТ Артем Здунов Партнер PWC Ашруфф Джамал Партнер PWC Ашруфф Джамал Замминистра экономики ОАЭ Абдулла аль-Салех Замминистра экономики ОАЭ Абдулла аль-Салех Генеральный исполнительный директор компании Korkmaz Group (Турция) Ферудун Коркмаз Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина Замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Рустам Рабаданов Замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Рустам Рабаданов
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  • Посол Албании в России Арбен Газиони
    Олег Тихонов
  • Посол Албании в России Арбен Газиони
    Олег Тихонов
  • Президент Lahore Chamber of Commerce & Industry Абдул Басит
    Олег Тихонов
  • Президент Lahore Chamber of Commerce & Industry Абдул Басит
    Олег Тихонов
  • Директор пакистанской компании Habib Rafiq (PVT) LTD Халид Рафик
    Олег Тихонов
  • Директор пакистанской компании Habib Rafiq (PVT) LTD Халид Рафик
    Олег Тихонов
  • Директор по маркетингу компании Habib Rafiq International (PVT) LTD Шахид Хасан
    Олег Тихонов
  • Директор по маркетингу компании Habib Rafiq International (PVT) LTD Шахид Хасан
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Глава Punjab Halal Development Agency Джастис Хабиб-ур-Рахман Хан
    Олег Тихонов
  • Глава Punjab Halal Development Agency Джастис Хабиб-ур-Рахман Хан
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Директор IT-парка Антон Грачев
    Олег Тихонов
  • Директор IT-парка Антон Грачев
    Олег Тихонов
  • Основатель британской OXAcademy Сайед Шахзад
    Олег Тихонов
  • Основатель британской OXAcademy Сайед Шахзад
    Олег Тихонов
  • Президент компании Alliance в России, на Среднем Востоке и в Африке Шериф Камель
    Олег Тихонов
  • Президент компании Alliance в России, на Среднем Востоке и в Африке Шериф Камель
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Гендиректор Корпорации экспорта РТ Айрат Назмеев
    Олег Тихонов
  • Гендиректор Корпорации экспорта РТ Айрат Назмеев
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев
    Олег Тихонов
  • Глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев
    Олег Тихонов
  • Директор научно-производственной фирмы «Октябрьский Пакер» Марат Нагуманов
    Олег Тихонов
  • Директор научно-производственной фирмы «Октябрьский Пакер» Марат Нагуманов
    Олег Тихонов
  • Глава Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов
    Олег Тихонов
  • Глава Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Генеральный директор халяльного стейк-хауса «ИTLE» Руслан Хайрутдинов
    Олег Тихонов
  • Генеральный директор халяльного стейк-хауса «ИTLE» Руслан Хайрутдинов
    Олег Тихонов
  • Начальник управления внешнеэкономических связей департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Иван Тимкин
    Олег Тихонов
  • Начальник управления внешнеэкономических связей департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Иван Тимкин
    Олег Тихонов
  • Партнер КПМГ, руководитель практики по работе с финансовыми учреждениями (Россия и СНГ) Вугар Фарман Алиев
    Олег Тихонов
  • Партнер КПМГ, руководитель практики по работе с финансовыми учреждениями (Россия и СНГ) Вугар Фарман Алиев
    Олег Тихонов
  • Глава Фонда прямых инвестиций Руслан Халилов
    Олег Тихонов
  • Глава Фонда прямых инвестиций Руслан Халилов
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Председатель правительства Республики Ингушетия Руслан Гагиев
    Олег Тихонов
  • Председатель правительства Республики Ингушетия Руслан Гагиев
    Олег Тихонов
  • Директор департамента развития бизнеса ООО «Казань Экспо» Адель Нагуманов
    Олег Тихонов
  • Директор департамента развития бизнеса ООО «Казань Экспо» Адель Нагуманов
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Министр экономики РТ Артем Здунов
    Олег Тихонов
  • Министр экономики РТ Артем Здунов
    Олег Тихонов
  • Партнер PWC Ашруфф Джамал
    Олег Тихонов
  • Партнер PWC Ашруфф Джамал
    Олег Тихонов
  • Замминистра экономики ОАЭ Абдулла аль-Салех
    Олег Тихонов
  • Замминистра экономики ОАЭ Абдулла аль-Салех
    Олег Тихонов
  • Генеральный исполнительный директор компании Korkmaz Group (Турция) Ферудун Коркмаз
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина
    Олег Тихонов
  • Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Рустам Рабаданов
    Олег Тихонов
  • Замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Рустам Рабаданов
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

На проходящем в Татарстане VIII Международном экономическом саммите России и стран ОИС KazanSummit-2017 работает выездная редакция интернет-газеты «Реальное время». Работа нашей студии в «Корстоне», а также «закулисье» форума - в репортаже фотокорреспондента «Реального времени».

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