​Гостиницы Татарстана

Аналитическая служба газеты «Реальное время» провела масштабное исследование ситуации на гостиничном рынке Татарстана. В серии публикаций на основе этого исследования - обзор положения в отрасли в эпоху «пост-Универсиады», динамика ее развития и оценка инвестиций, среднестатистический портрет туриста Казанского кремля, сравнительный анализ состояния дел в городах ПФО, рейтинги гостиниц РТ по звездности, площадям, владельцам, ценам на номера, мнения экспертов о путях преодоления кризиса в индустрии гостеприимства.

