Гостиницы Татарстана
Аналитическая служба газеты «Реальное время» провела масштабное исследование ситуации на гостиничном рынке Татарстана. В серии публикаций на основе этого исследования - обзор положения в отрасли в эпоху «пост-Универсиады», динамика ее развития и оценка инвестиций, среднестатистический портрет туриста Казанского кремля, сравнительный анализ состояния дел в городах ПФО, рейтинги гостиниц РТ по звездности, площадям, владельцам, ценам на номера, мнения экспертов о путях преодоления кризиса в индустрии гостеприимства.
- Аналитика 17 авг, 07:00 10 «Нам не хватает пока четко сформулированного бренда Татарстана» Иннополис и водный мундиаль заменили Казани «жаркое море». Часть 12
- Аналитика 14 авг, 07:00 5 Гостиницы Татарстана: чем дальше от Казани, тем меньше «звезд» На все отели и гостиницы «неказанского» Татарстана приходится чуть более 2 400 номеров — почти столько же имеют в своем активе казанские «трехзвездочники». Часть 10
- Аналитика 12 авг, 07:00 7 Гостиницы Казани: дешевле Екатеринбурга, но дороже Уфы В декабре 2014 года сильнее прочих рухнули казанские цены, потеряв 17,7% — падение продолжалось до конца зимы. Часть 8
- Аналитика 10 авг, 07:00 6 «Татнефть», «АК БАРС» и КАМАЗ как главные отельеры провинциального Татарстана Вне Казани Татарстан располагает 294 тыс. кв. м площадей гостиничного комплекса. Часть 6
- Аналитика 06 авг, 07:00 7 Гостиницы Татарстана: три по пять звезд для столицы Исследование рынка гостиничных услуг Казани и Татарстана. Часть 4
- Аналитика 04 авг, 07:00 11 Гостиницы Татарстана: как рынок пережил постуниверсиадскую «диету» Среднестатистический турист Казани — женатый мужчина в возрасте 30 лет с зарплатой от 30 тыс. рублей в месяц