Количество заявок на ипотеку в АКИБАНКе выросло на 59%

По итогам первого квартала 2018 года АКИБАНК принял более 200 заявок на ипотеку на сумму 330 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, количество клиентов, желающих приобрести недвижимость за счет средств ипотечного кредита, увеличилось на 59%. Ипотечный портфель Банка на настоящий момент составляет 220 млн. рублей. Минимальную ставку банк предоставляет в рамках продукта «Семейная ипотека с государственной поддержкой». За три года динамика ипотечных ставок изменилась с 14,5% до 6%. Максимальный срок кредитования — 30 лет. Рефинансирование ипотечного кредита другого банка для зарплатных клиентов банка и клиентов других кредитных организаций доступно под 9%*.



Начальник управления по обслуживанию физических лиц ПАО «АКИБАНК» Руслан Гараев: «Сегодня мы наблюдаем значительно выросший интерес к ипотечным кредитам. Заемщиков продолжают привлекать низкие ипотечные ставки. Срок кредитования, в свою очередь, составил 10 лет, для сравнения в 2016 и 2017 году — 13 и 12 лет соответственно. Мы предлагаем клиентам возможность выбора наиболее комфортных условий выплаты займа, а при необходимости — изменение графика платежей. Кроме того, внутри Банка ежедневно осуществляется масштабная работа по оптимизации процесса выдачи ипотечных кредитов, мы максимально автоматизируем процессы и сокращаем издержки».

В 2017 году за кредитами на улучшение жилищных условий в АКИБАНК обратилось более 900 клиентов, было оформлено 326 ипотечных займов, в общей сложности за последние три года — 659. Объем выдачи ипотечных кредитов за год вырос на 42% и составил более 500 миллионов рублей. Срок действия решения о выдаче кредита в АКИБАНКе сегодня составляет 90 дней. Погашать займ клиенты могут через терминалы самообслуживания банка. Средний возраст ипотечных заемщиков в АКИБАНКе сегодня составляет 30-35 лет. Объем выдачи розничных кредитов банка по результатам 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличился на 23%. В общей сложности кредитная организация выдала 1,9 миллиарда рублей. Средний размер ставки по розничным кредитам в банке в 2017 году снизился в среднем на 3% пункта.

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