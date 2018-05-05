89% сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признаны небезопасными

89% сайтов по бронированию жилья и авиабилетов не удовлетворяют требованиям цифровой безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Travel Daily News и исследование компании Dashlane

Только шесть порталов (11%) получили удовлетворительные баллы от четырех и выше.

Среди худших в рейтинге с оценкой 1/5 оказались сайты по бронированию отелей Trivago, Agoda, Accor Hotels, а также Tripadvisor. Наивысшую оценку получили сайты отелей Hilton и Marriott, а также портал круизной компании Royal Caribbean. Самым безопасным сайтом эксперты признали Airbnb — он единственный получил оценку 5/5.

Всего были проанализированы 55 наиболее популярных туристических сайтов, каждому из которых компания присудила оценку от 1 до 5 баллов согласно пяти критериям безопасности, например, насколько строгие требования сайты предъявляют к паролю пользователя.

Ранее Казань заняла 5-е место по объему сдаваемого жилья в дни ЧМ-2018.