АСВ сообщило о продлении выплат кредиторам «Камского горизонта» до 2 июля

Конкурсный управляющий банка «Камский горизонт» — Агентство по страхованию вкладов сообщило о продлении до 2 июля расчетов с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр.

Как сообщается на сайте АСВ, они составляют требования кредиторов банка в размере 15,92% суммы установленных требований.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 28 февраля 2018 года размер установленной задолженности «Камского горизонта» составляет 785,7 млн рублей перед 196 кредиторами. При этом размер требований, включенных в реестр требований кредиторов, составляет 379 млн рублей, не включенных в реестр — 406,5 млн рублей.