АСВ: кредиторам ижевского «Мобилбанка» выплачено менее 40% от суммы долга

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет о ходе конкурсного производства ижевского ОАО «Мобилбанк». Согласно документам, кредиторам выплачено 37,3% от общего долга в 492,5 млн рублей.

По данным АСВ, именно такая сумма включена в реестр требований кредиторов. Из них погашено только 183,9 млн рублей, следует из отчета, опубликованного 30 марта.

При этом отмечается, что еще 17,9 млн рублей агентство не включило в реестр.

Ранее «Реальное время» уже писало, что кредиторам «Мобилбанка» до сих пор не выплачено 326,5 млн рублей.

Напомним, что ижевский «Мобилбанк» был признан банкротом еще в 2012 году.