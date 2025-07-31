ВТБ прогнозирует 500 млрд рублей чистой прибыли по итогам года

ВТБ заявил о планах завершения в ближайшие три года присоединения банков — РНКБ, «Почта банка», «БМ Банка»

По итогам первого полугодия 2025 года чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 280,4 млрд рублей, что на 1,2% выше показателя за первое полугодие 2024 года. Это следует из опубликованной сегодня отчетности.

ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли в 2025 году до 500 млрд с 430 млрд рублей, а рентабельность капитала — до 17% с февральской оценки в 15%. По словам первого зампреда банка Дмитрия Пьянова, решение связано со смягчением денежно-кредитной политики и снижением процентных ставок. Это способствует росту чистой процентной маржи и доходов.

Также банк скорректировал прогноз по росту кредитного портфеля. Теперь ВТБ ожидает, что за год он вырастет менее чем на 5%. Корпоративные кредиты вырастут менее чем на 10% за год, а кредиты гражданам сократятся на 10% и более.



В планы на текущую трехлетку ВТБ заложил и завершение присоединения банков — РНКБ, «Почта банка», «БМ Банка».

— После этого марафон интеграции, реорганизации, всяких корпоративных действий с учетом моего сегодняшнего понимания и сегодняшней структуры группы может быть завершен, — сказал Пьянов.