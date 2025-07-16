Прокуратура: видеоролики Курбангалеевой* вызывали у россиян тревогу и страх

Видеоролики экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой* вызывали у россиян чувство тревоги, страха, беспомощности и незащищенности, заявила прокурор во 2-м Западном окружном военном суде на заочном слушании дела об оправдании терроризма и распространении фейков о ВС РФ.

— Опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, умышленно распространяла под видом достоверных сведений о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины... тем самым Курбангалеева* ввела в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности деятельности ВС при проведении СВО, дискредитировала ВС РФ, у общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства, — огласила прокурор обвинительное заключение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В среду суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Курбангалеева* и второй фигурант, Алексей Барановский**, находятся в розыске. Они обвиняются по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма группой лиц с использованием интернета). Курбангалеева* также обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о российской армии).

Следствие установило, что Курбангалеева* и Барановский** в мае 2024 года, находясь за пределами России, разместили в YouTube совместно созданную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма. Кроме того, в январе 2023 года Курбангалеева* разместила в Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ при проведении СВО.

Курбангалеева* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Рената Валеева